В Украину идут штормы: ливни, грозы и сильный ветер накроют юг

Во вторник, 8 октября, погоду в Украине будет определять активный южный циклон с центром над Черным морем. Ожидаются дожди по всей стране, местами с грозами. В частности, в Одесской области объявлены желтый и оранжевый уровни опасности, пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

8 октября в Украине по-настоящему осеннюю, щедрую на дожди погоду будут обуславливать атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем - говорится в сообщении.

Как указано, атмосферное давление будет снижаться, воздух будет оставаться влажным. Температура, как для октября, будет достаточно мягкой - теплее на востоке и юго-востоке страны, а прохладнее всего - на западе.

Так ночью температура будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, на юго-востоке - до 16°. В западных областях - 4–9°. Днем воздух прогреется до 11–16°, на востоке и юго-востоке - до 21°. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, местами в Карпатах, на юге и юго-востоке порывы будут достигать 15–20 м/с. Синоптики также прогнозируют облачность в течение дня.

В Украине, кроме крайнего запада, небольшие, местами умеренные дожди, в Одесской области значительные, по южным районам сильные дожди с грозами - отмечают в гидрометеорологическом центре.

В частности, 8-9 октября в Одесской области прогнозируют значительные дожди, грозы, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В течение этого периода объявлен I уровень опасности.

8 октября утром и днем на юге Одесской области сильные дожди. II уровень опасности, оранжевый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта - добавили синоптики.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Одесской области ожидаются значительные дожди 7-9 октября, что вызвало повышенный режим готовности. Глава ОВА Олег Кипер призвал работодателей быть готовыми к переводу сотрудников на дистанционный формат работы.