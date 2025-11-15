$42.060.00
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16637 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29479 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28574 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44192 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41596 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36041 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28644 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19023 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68671 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні завершується оформлення "Пакунка школяра": як онлайн подати заяву на допомогу

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Мінсоцполітики інформує, що 15 листопада 2025 року є останнім днем для подачі заяви на допомогу "Пакунок школяра". Оформити її можна онлайн через застосунок Дія, маючи ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер.

В Україні завершується оформлення "Пакунка школяра": як онлайн подати заяву на допомогу

15 листопада 2025 року — останній день, щоб оформити заяву на допомогу "Пакунок школяра". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.

Деталі

Зазначається, що після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих заяв продовжиться.

Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву - скористатися застосунком Дія. Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)

- йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили алгоритм подання заявки:

  • відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра;
    • оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;
      • виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат;
        • перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

          "Кошти надходять на Дія.Картку - розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах. Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі за посиланням. Кошти потрібно використати протягом 180 днів", - вказують у Мінсоцполітики.

          Довідково

          Пакунок школяра" - це одноразова допомога родинам першокласників у розмірі 5 000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання, а с саме: канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття. За статистикою програми, найчастіше українські родини купують одяг.

          Бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. На сьогодні вона виконана на 84% - загальна сума виплат перевищила мільярд гривень і надана майже 202 тисячам родин. Вони вже використали понад 730 млн гривень на усі товари.

          Нагадаємо

          Станом на 10 листопада програму "Пакунок школяра" вже профінансовано майже на 1 мільярд гривень. Нею скористалися 246 тисяч родин першокласників, із яких понад 202 тисячі заяв погоджено, а ще близько 4 тисяч перебувають на етапі верифікації.

          "Пакунок школяра": з 1 жовтня кошти можна витрачати на книги01.10.25, 12:04 • 2692 перегляди

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоОсвіта
          Дія (сервіс)
          Міністерство соціальної політики України