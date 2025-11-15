В Україні завершується оформлення "Пакунка школяра": як онлайн подати заяву на допомогу
Київ • УНН
Мінсоцполітики інформує, що 15 листопада 2025 року є останнім днем для подачі заяви на допомогу "Пакунок школяра". Оформити її можна онлайн через застосунок Дія, маючи ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер.
15 листопада 2025 року — останній день, щоб оформити заяву на допомогу "Пакунок школяра". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.
Деталі
Зазначається, що після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих заяв продовжиться.
Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву - скористатися застосунком Дія. Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)
У відомстві уточнили алгоритм подання заявки:
- відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра;
- оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;
- виберіть або відкрийте Дія.Картку для виплат;
- перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
"Кошти надходять на Дія.Картку - розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах. Зокрема, 27 тисяч торгових точок, де гарантовано приймають оплату "Пакунком школяра", розміщені на спеціальній платформі за посиланням. Кошти потрібно використати протягом 180 днів", - вказують у Мінсоцполітики.
Довідково
Пакунок школяра" - це одноразова допомога родинам першокласників у розмірі 5 000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання, а с саме: канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття. За статистикою програми, найчастіше українські родини купують одяг.
Бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. На сьогодні вона виконана на 84% - загальна сума виплат перевищила мільярд гривень і надана майже 202 тисячам родин. Вони вже використали понад 730 млн гривень на усі товари.
Нагадаємо
Станом на 10 листопада програму "Пакунок школяра" вже профінансовано майже на 1 мільярд гривень. Нею скористалися 246 тисяч родин першокласників, із яких понад 202 тисячі заяв погоджено, а ще близько 4 тисяч перебувають на етапі верифікації.
"Пакунок школяра": з 1 жовтня кошти можна витрачати на книги01.10.25, 12:04 • 2692 перегляди