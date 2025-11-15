В Украине завершается оформление "Пакета школьника": как онлайн подать заявление на помощь
Киев • УНН
Минсоцполитики информирует, что 15 ноября 2025 года является последним днем для подачи заявления на помощь "Пакет школьника". Оформить ее можно онлайн через приложение Дія, имея ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер.
15 ноября 2025 года — последний день, чтобы оформить заявление на помощь "Пакет школьника". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.
Детали
Отмечается, что после этой даты прием новых заявлений прекращается, но обработка уже поданных заявлений продолжится.
Учитывая, что сегодня суббота и выходной день, единственный способ подать заявление - воспользоваться приложением Дия. Чтобы оформить его онлайн, нужно иметь в Дие ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНОКПП)
В ведомстве уточнили алгоритм подачи заявки:
- откройте раздел Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника;
- выберите ребенка, на которого оформляете заявление;
- выберите или откройте Дия.Карту для выплат;
- проверьте данные и подпишите заявление Дия.Подписью.
"Средства поступают на Дия.Карту - рассчитываться ею можно безналично в физических или интернет-магазинах. В частности, 27 тысяч торговых точек, где гарантированно принимают оплату "Пакетом школьника", размещены на специальной платформе по ссылке. Средства нужно использовать в течение 180 дней", - указывают в Минсоцполитики.
Справка
Пакет школьника" - это одноразовая помощь семьям первоклассников в размере 5 000 грн, которую можно тратить на все необходимое для обучения, а именно: канцелярию, книги, детскую одежду и обувь. По статистике программы, чаще всего украинские семьи покупают одежду.
Бюджет программы достигает 1,22 млрд гривен. На сегодня она выполнена на 84% - общая сумма выплат превысила миллиард гривен и предоставлена почти 202 тысячам семей. Они уже использовали более 730 млн гривен на все товары.
Напомним
По состоянию на 10 ноября программа "Пакет школьника" уже профинансирована почти на 1 миллиард гривен. Ею воспользовались 246 тысяч семей первоклассников, из которых более 202 тысяч заявлений согласованы, а еще около 4 тысяч находятся на этапе верификации.
