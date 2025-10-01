"Пакет школьника": с 1 октября средства можно тратить на книги
Киев • УНН
С 1 октября в Украине можно тратить средства из программы "Пакет школьника" на приобретение книг. Правительственное постановление от 17 сентября расширило перечень товаров, доступных для одноразовой денежной помощи первоклассникам.
С 1 октября на книги можно тратить средства в рамках программы "Пакет школьника", говорится в правительственном постановлении, пишет УНН.
Детали
Книги правительственным постановлением от 17 сентября добавили в список того, на что можно получить одноразовую денежную помощь для приобретения необходимых ученику первого класса школьных принадлежностей.
Ранее "Пакет школьника" содержал только одежду, обувь и канцелярию.
Справка
"Пакет школьника" - это одноразовая выплата на каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс. После открытия "Дія.Картка" 5 000 грн от государства можно будет потратить на самое необходимое для школьника. Выплата недоступна для семей за границей или на ВОТ - они смогут получить ее после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию.
Заявление на получение помощи "Пакет школьника" можно подать двумя способами:
- онлайн — через приложение «Дія»;
- офлайн — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Подать заявление любым из способов можно до 15 ноября 2025 года.
Средства поступают на счет "Дія.Картка" по программе "Пакет школьника" в течение 14 дней после верификации заявления.
Родители могут использовать средства в любой торговой точке во всех регионах Украины, где платежный терминал имеет MCC-код, соответствующий условиям государственной программы. Покупки возможны как в офлайн-, так и онлайн-магазинах, однако оплата возможна только безналичным способом. Использовать деньги нужно в течение 180 дней. Неизрасходованные средства возвращаются в бюджет.