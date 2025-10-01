"Пакет школьника": с 1 октября средства можно тратить на книги

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 24550 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 23102 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 18566 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 19391 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 30059 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 22249 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 32540 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 56183 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38236 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46341 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
757мм
Популярные новости
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 20147 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников1 октября, 00:55 • 19712 просмотра
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 15926 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 11372 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 7256 просмотра
публикации
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 24570 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 30080 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 56199 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 37066 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 82408 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Рафаэль Гросси
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 11647 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 16827 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 20931 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 31280 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 43588 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

"Пакет школьника": с 1 октября средства можно тратить на книги

Киев • УНН

 • 506 просмотра

С 1 октября в Украине можно тратить средства из программы "Пакет школьника" на приобретение книг. Правительственное постановление от 17 сентября расширило перечень товаров, доступных для одноразовой денежной помощи первоклассникам.

"Пакет школьника": с 1 октября средства можно тратить на книги

С 1 октября на книги можно тратить средства в рамках программы "Пакет школьника", говорится в правительственном постановлении, пишет УНН.

Детали

Книги правительственным постановлением от 17 сентября добавили в список того, на что можно получить одноразовую денежную помощь для приобретения необходимых ученику первого класса школьных принадлежностей. 

Ранее "Пакет школьника" содержал только одежду, обувь и канцелярию.

Пакет школьника 2025: пошаговая инструкция подачи заявления в "Дії" для покупки канцелярии и книг17.09.25, 19:40 • 2804 просмотра

Справка 

"Пакет школьника" - это одноразовая выплата на каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс. После открытия "Дія.Картка" 5 000 грн от государства можно будет потратить на самое необходимое для школьника. Выплата недоступна для семей за границей или на ВОТ - они смогут получить ее после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию. 

Заявление на получение помощи "Пакет школьника" можно подать двумя способами:

  • онлайн — через приложение «Дія»;
    • офлайн — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

      Подать заявление любым из способов можно до 15 ноября 2025 года.

      Средства поступают на счет "Дія.Картка" по программе "Пакет школьника" в течение 14 дней после верификации заявления.

      Родители могут использовать средства в любой торговой точке во всех регионах Украины, где платежный терминал имеет MCC-код, соответствующий условиям государственной программы. Покупки возможны как в офлайн-, так и онлайн-магазинах, однако оплата возможна только безналичным способом. Использовать деньги нужно в течение 180 дней. Неизрасходованные средства возвращаются в бюджет.

      Юлия Шрамко

      ОбществоОбразование