Пакет школьника 2025: пошаговая инструкция подачи заявления в "Дії" для покупки канцелярии и книг

Уже скоро родители смогут использовать 5 тысяч грн из программы "Пакет школьника" не только на рюкзаки и тетради, но и на учебники и литературу. Пошаговую инструкцию опубликовал сервис государственных услуг "Дія", пишет УНН.

Детали

Подавайте заявку на Пакет школьника в "Дії" и уже скоро на 5000 гривен поддержки покупайте первоклассникам не только рюкзаки и тетради, но и учебники, а также украинскую и мировую литературу - говорится в сообщении.

Как это работает

Обновите "Дію" и авторизуйтесь. Зайдите в раздел «Помощь от государства» - «Пакет школьника»;

выберите ребенка, на имя которого подаете заявление;

укажите или выберите "Дія.Карту";

подпишите заявление "Дія.Подписью";

отправьте заявление. Средства поступят в течение 14 дней после одобрения заявления.

Об обновлении с книгами напишем, как только все заработает. А пока тратьте средства на одежду, обувь и канцелярские принадлежности - подчеркнули в "Дії".

Там добавили, что за месяц на программу поддержки подали заявки уже более 174 тысяч семей, из них более 158 тысяч – с помощью сервиса.

Напомним

Подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года. В ближайшие недели средства разрешат тратить не только на одежду, обувь и канцелярию, но и на книги.

Ранее УНН писал, что Министерство социальной политики Украины запустило онлайн-карту с более чем 25 тысячами торговых точек для программы "Пакет школьника". Родители смогут найти магазины с детской одеждой, обувью и школьными принадлежностями, а вскоре и с книгами.