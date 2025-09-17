Пакет школьника 2025: пошаговая инструкция подачи заявления в "Дії" для покупки канцелярии и книг
Киев • УНН
Родители вскоре смогут использовать 5 тысяч гривен "Пакета школьника" на учебники и литературу. Более 174 тысяч семей уже подали заявки на программу, из них 158 тысяч через "Дію".
Уже скоро родители смогут использовать 5 тысяч грн из программы "Пакет школьника" не только на рюкзаки и тетради, но и на учебники и литературу. Пошаговую инструкцию опубликовал сервис государственных услуг "Дія", пишет УНН.
Детали
Подавайте заявку на Пакет школьника в "Дії" и уже скоро на 5000 гривен поддержки покупайте первоклассникам не только рюкзаки и тетради, но и учебники, а также украинскую и мировую литературу
Как это работает
- Обновите "Дію" и авторизуйтесь. Зайдите в раздел
«Помощь от государства» - «Пакет школьника»;
- выберите ребенка, на имя которого подаете заявление;
- укажите или выберите "Дія.Карту";
- подпишите заявление "Дія.Подписью";
- отправьте заявление. Средства поступят в течение 14 дней
после одобрения заявления.
Об обновлении с книгами напишем, как только все заработает. А пока тратьте средства на одежду, обувь и канцелярские принадлежности
Там добавили, что за месяц на программу поддержки подали заявки уже более 174 тысяч семей, из них более 158 тысяч – с помощью сервиса.
Напомним
Подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года. В ближайшие недели средства разрешат тратить не только на одежду, обувь и канцелярию, но и на книги.
Ранее УНН писал, что Министерство социальной политики Украины запустило онлайн-карту с более чем 25 тысячами торговых точек для программы "Пакет школьника". Родители смогут найти магазины с детской одеждой, обувью и школьными принадлежностями, а вскоре и с книгами.