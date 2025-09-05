$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 3726 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 8462 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 8624 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 17262 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 26657 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45345 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38220 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40000 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40540 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30885 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
"Пакунок школяра": запустили онлайн-мапу магазинів, де можна витратити допомогу

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністерство соціальної політики України запустило онлайн-мапу з понад 25 тисячами торгових точок для програми «Пакунок школяра». Батьки зможуть знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром і з книгами.

"Пакунок школяра": запустили онлайн-мапу магазинів, де можна витратити допомогу

Запущено інтерактивний дашборд із понад 25 тисячами торгових точок по всій Україні, де діє програма "Пакунок школяра". Онлайн-мапа допоможе батькам швидко знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром - і з книгами.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Деталі

Цей інструмент дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".  

Ми працюємо над удосконаленням "Пакунку школяра", і запуск дашборду - важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання - не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот

- сказав Денис Улютін, міністр соцполітики. 

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Він є навігатором, але не охоплює всіх магазинів. Втім на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. Також дашборді є фільтри за областю та тергромадою. 

Запуск інтерактивної мапи - це ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала можливість скористатися державною допомогою

- сказав Петро Добромільський, Голова Державної служби України у справах дітей, яка також була залучена до створення дашборду.

Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць, кажуть у Мінсоцполітики та просять у разі виявлення помилки та неактуальності даних, повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням.

Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку Дія або письмово - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям". Найближчим часом "Пакунок школяра" планують розширити, дозволивши витрачати кошти на книги.

Альона Уткіна

Пенсійний фонд України
Міністерство соціальної політики України
Україна