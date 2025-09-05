"Пакунок школяра": запустили онлайн-мапу магазинів, де можна витратити допомогу
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики України запустило онлайн-мапу з понад 25 тисячами торгових точок для програми «Пакунок школяра». Батьки зможуть знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром і з книгами.
Запущено інтерактивний дашборд із понад 25 тисячами торгових точок по всій Україні, де діє програма "Пакунок школяра". Онлайн-мапа допоможе батькам швидко знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром - і з книгами.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.
Деталі
Цей інструмент дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".
Ми працюємо над удосконаленням "Пакунку школяра", і запуск дашборду - важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання - не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот
Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Він є навігатором, але не охоплює всіх магазинів. Втім на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. Також дашборді є фільтри за областю та тергромадою.
Запуск інтерактивної мапи - це ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала можливість скористатися державною допомогою
Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць, кажуть у Мінсоцполітики та просять у разі виявлення помилки та неактуальності даних, повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням.
Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку Дія або письмово - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.
Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям". Найближчим часом "Пакунок школяра" планують розширити, дозволивши витрачати кошти на книги.