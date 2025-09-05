"Пакунок школяра": запустили онлайн-мапу магазинів, де можна витратити допомогу

Запущено інтерактивний дашборд із понад 25 тисячами торгових точок по всій Україні, де діє програма "Пакунок школяра". Онлайн-мапа допоможе батькам швидко знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром - і з книгами.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Деталі

Цей інструмент дозволить знайти магазини, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".

Ми працюємо над удосконаленням "Пакунку школяра", і запуск дашборду - важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання - не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот - сказав Денис Улютін, міністр соцполітики.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні. Він є навігатором, але не охоплює всіх магазинів. Втім на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. Також дашборді є фільтри за областю та тергромадою.

Запуск інтерактивної мапи - це ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала можливість скористатися державною допомогою - сказав Петро Добромільський, Голова Державної служби України у справах дітей, яка також була залучена до створення дашборду.

Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць, кажуть у Мінсоцполітики та просять у разі виявлення помилки та неактуальності даних, повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням.

Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку Дія або письмово - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям". Найближчим часом "Пакунок школяра" планують розширити, дозволивши витрачати кошти на книги.