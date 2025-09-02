Програму "Пакунок школяра" розширять: гроші дозволять витрачати на книги
Київ • УНН
Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити, дозволивши витрачати кошти на книги. Наразі 128 тисяч родин подали заяви, більшість з яких скористалися застосунком Дія.
Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити: вже найближчими тижнями кошти дозволять витрачати не лише на одяг, взуття та канцелярію, а й на книги. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, передає УНН.
Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги й очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів
За словами міністра, українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня заяви подали майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі - скористалися застосунком Дія.
Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов, здебільшого - через невідповідність умовам програми.
Батькам не варто хвилюватися - вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз
Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку Дія або письмово - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.
Раніше УНН писав, що в Україні розпочато виплати за програмою "Пакунок школяра", понад 86 тисяч родин вже отримали 430 мільйонів гривень. Кожен першокласник може отримати 5000 гривень допомоги, незалежно від форми навчання та типу закладу.