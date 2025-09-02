Програму "Пакунок школяра" розширять: гроші дозволять витрачати на книги

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити: вже найближчими тижнями кошти дозволять витрачати не лише на одяг, взуття та канцелярію, а й на книги. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, передає УНН.

Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги й очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів

За словами міністра, українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня заяви подали майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі - скористалися застосунком Дія.

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов, здебільшого - через невідповідність умовам програми.

Батькам не варто хвилюватися - вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз