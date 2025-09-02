Программа "Пакет школьника" будет расширена: деньги разрешат тратить на книги

Государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить: уже в ближайшие недели средства позволят тратить не только на одежду, обувь и канцелярию, но и на книги. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает УНН.

Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель - сказал он.

По словам министра, украинцы активно подают заявления на "Пакет школьника" и отдают предпочтение онлайн-формату. Так, по состоянию на 2 сентября заявления подали почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи - воспользовались приложением Дія.

Сейчас зафиксировано более 3 тысяч отказов, в основном - из-за несоответствия условиям программы.

Родителям не стоит волноваться - они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз - пояснил Улютин.

Напомним, что подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года в приложении Дія или письменно - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Перечень адресов доступен по ссылке.

Ранее УНН писал, что в Украине начаты выплаты по программе "Пакет школьника", более 86 тысяч семей уже получили 430 миллионов гривен. Каждый первоклассник может получить 5000 гривен помощи, независимо от формы обучения и типа учреждения.