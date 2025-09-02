Программа "Пакет школьника" будет расширена: деньги разрешат тратить на книги
Государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить, разрешив тратить средства на книги. Сейчас 128 тысяч семей подали заявления, большинство из которых воспользовались приложением "Дія".
Государственную программу "Пакет школьника" планируют расширить: уже в ближайшие недели средства позволят тратить не только на одежду, обувь и канцелярию, но и на книги. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает УНН.
Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель
По словам министра, украинцы активно подают заявления на "Пакет школьника" и отдают предпочтение онлайн-формату. Так, по состоянию на 2 сентября заявления подали почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи - воспользовались приложением Дія.
Сейчас зафиксировано более 3 тысяч отказов, в основном - из-за несоответствия условиям программы.
Родителям не стоит волноваться - они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз
Напомним, что подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года в приложении Дія или письменно - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Перечень адресов доступен по ссылке.
Ранее УНН писал, что в Украине начаты выплаты по программе "Пакет школьника", более 86 тысяч семей уже получили 430 миллионов гривен. Каждый первоклассник может получить 5000 гривен помощи, независимо от формы обучения и типа учреждения.