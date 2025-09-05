«Пакет школьника»: запущена онлайн-карта магазинов, где можно потратить помощь

Запущен интерактивный дашборд с более чем 25 тысячами торговых точек по всей Украине, где действует программа "Пакет школьника". Онлайн-карта поможет родителям быстро найти магазины с детской одеждой, обувью и школьными принадлежностями, а вскоре - и с книгами.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Детали

Этот инструмент позволит найти магазины, где доступна оплата в рамках программы "Пакет школьника".

Мы работаем над усовершенствованием "Пакета школьника", и запуск дашборда - важный инструмент, который будем развивать в дальнейшем. Наша задача - не просто оказать финансовую поддержку, но и помочь семьям легко сориентироваться, где ее можно использовать без лишних хлопот - сказал Денис Улютин, министр соцполитики.

В целом на дашборде отображается более 25 тысяч торговых точек по всей Украине. Он является навигатором, но не охватывает всех магазинов. Однако на карте можно найти торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться в рамках программы. Также на дашборде есть фильтры по области и территориальной общине.

Запуск интерактивной карты - это еще один шаг к прозрачности и удобству. Для нас важно, чтобы каждая семья быстро и беспрепятственно имела возможность воспользоваться государственной помощью - сказал Петр Добромильский, Председатель Государственной службы Украины по делам детей, которая также была привлечена к созданию дашборда.

Стоит также учитывать, что адреса и названия магазинов могут обновляться, в частности, из-за переименования общин или улиц, говорят в Минсоцполитики и просят в случае выявления ошибки и неактуальности данных, сообщить об этом, заполнив Google-форму по ссылке.

Напомним, что подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года в приложении Дия или письменно - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Перечень адресов доступен по ссылке.

Участие в программе открыто для всех магазинов со сферой деятельности "Торговля школьными принадлежностями (канцелярскими товарами), детской одеждой и обувью". В ближайшее время "Пакет школьника" планируют расширить, позволив тратить средства на книги.