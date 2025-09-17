$41.180.06
Пакунок школяра 2025: покрокова інструкція подання заяви у "Дії" для покупки канцелярії та книжок

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Батьки незабаром зможуть використовувати 5 тисяч гривень "Пакунка школяра" на підручники та літературу. Понад 174 тисячі родин вже подали заявки на програму, з них 158 тисяч через "Дію".

Пакунок школяра 2025: покрокова інструкція подання заяви у "Дії" для покупки канцелярії та книжок

Вже скоро батьки зможуть використати 5 тисяч грн із програми "Пакунок школяра" не лише на рюкзаки та зошити, а й на підручники та літературу. Покрокову інструкцію опублікував сервіс державних послуг "Дія", пише УНН.

Деталі

Подавайтеся на Пакунок школяра в "Дії" та вже скоро на 5000 гривень підтримки купуйте першокласникам не лише рюкзаки та зошити, а й підручники та українську й світову літературу

- йдеться в повідомленні.

Як це працює

  • Оновіть "Дію" та авторизуйтеся. Зайдіть у розділ «Допомога від держави» - «Пакунок школяра»;
    • оберіть дитину, на ім’я якої подаєте заяву;
      • вкажіть або оберіть "Дія.Картку";
        • підпишіть заяву "Дія.Підписом";
          • надішліть заяву. Кошти надійдуть упродовж 14 днів після схвалення заяви.

            Про оновлення з книжками напишемо, щойно все запрацює. А поки витрачайте кошти на одяг, взуття та канцелярське приладдя

            - підкреслили у "Дії".

            Там додали, що за місяць на програму підтримки подалися вже понад 174 тисячі родин, з них понад 158 тисяч – за допомогою сервісу.

            Нагадаємо

            Подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року. Найближчими тижнями кошти дозволять витрачати не лише на одяг, взуття та канцелярію, а й на книги.

            Раніше УНН писав, що Міністерство соціальної політики України запустило онлайн-мапу з понад 25 тисячами торгових точок для програми "Пакунок школяра". Батьки зможуть знайти магазини з дитячим одягом, взуттям та шкільним приладдям, а незабаром і з книгами.

            Альона Уткіна

            СуспільствоОсвіта
            Дія (сервіс)
            Міністерство соціальної політики України
            благодійність