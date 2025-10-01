$41.140.18
"Пакунок школяра": з 1 жовтня кошти можна витрачати на книги

Київ • УНН

 • 718 перегляди

З 1 жовтня в Україні можна витрачати кошти з програми "Пакунок школяра" на придбання книг. Урядова постанова від 17 вересня розширила перелік товарів, доступних для одноразової грошової допомоги першокласникам.

З 1 жовтня на книги можна витрачати кошти у межах програми "Пакунок школяра", ідеться в урядовій постанові, пише УНН.

Деталі

Книги урядовою постановою від 17 вересня додали до списку того, на що можна отримати одноразову грошову допомогу для придбання необхідних учню першого класу шкільного приладдя. 

Раніше "Пакунок школяра" містив лише одяг, взуття і канцелярію.

Пакунок школяра 2025: покрокова інструкція подання заяви у "Дії" для покупки канцелярії та книжок17.09.25, 19:40 • 2804 перегляди

Довідково 

"Пакунок школяра" - це одноразова виплата на кожну дитину, яка цього року іде до першого класу. Після відкриття Дія.Картки 5 000 грн від держави можна буде витратити на найнеобхідніше для школяра. Виплата недоступна для родин за кордоном або на ТОТ - вони зможуть отримати її після повернення в Україну або підконтрольну Україні територію. 

Заяву на отримання допомоги "Пакунок школяра" можна подати двома способами:

  • онлайн — через застосунок «Дія»;
    • офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

      Подати заяву будь-яким зі способів можна до 15 листопада 2025 року.

      Кошти надходять на рахунок Дія.Картки за програмою "Пакунок школяра" протягом 14 днів після верифікації заяви.

      Батьки можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці у всіх регіонах України, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми. Покупки можливі як в офлайн-, так і онлайн-магазинах, проте оплата можлива лише безготівковим способом. Використати гроші потрібно протягом 180 днів. Невитрачені кошти повертаються до бюджету.

      Юлія Шрамко

