В Україні заснували 30 стипендій пам'яті загиблих захисників та захисниць: хто зможе їх отримати
Київ • УНН
Кабінет міністрів заснував академічні стипендії пам’яті захисників, які загинули за Україну. Розмір стипендій для курсантів, слухачів та ад'юнктів військових ВНЗ становитиме до 10 тис. гривень.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою заснував академічні стипендії пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розмір стипендій для курсантів слухачів та ад’юнктів військових ВНЗ буде до 10 тис. гривень. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Уряд підтримав заснування стипендії пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Відтепер 30 таких стипендій будуть виплачуватись курсантам, слухачам і ад’юнктам військових "вишів", що належать до сфери управління Міністерства оборони
Він зазначив, що розмір стипендій для курсантів, які здобувають освітні ступені "бакалавр" або "магістр" складе 4 тис. гривень на місяць, для слухачів та ад’юнктів військових ВНЗ – 10 тис. гривень.
