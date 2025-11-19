В Украине учредили 30 стипендий памяти погибших защитников и защитниц: кто сможет их получить
Киев • УНН
Кабинет министров принял постановление, которым учредил академические стипендии памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Размер стипендий для курсантов, слушателей и адъюнктов военных вузов будет до 10 тыс. гривен. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Правительство поддержало учреждение стипендии памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Отныне 30 таких стипендий будут выплачиваться курсантам, слушателям и адъюнктам военных "вузов", относящихся к сфере управления Министерства обороны
Он отметил, что размер стипендий для курсантов, получающих образовательные степени "бакалавр" или "магистр", составит 4 тыс. гривен в месяц, для слушателей и адъюнктов военных вузов – 10 тыс. гривен.
Президент поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства государства и увеличивать поддержку людей, в частности по увеличению зарплат учителям и стипендий студентам, а также по запуску программы чекапов.