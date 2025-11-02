В Україні тиждень розпочнеться дощами, але до вихідних потеплішає – прогноз Укргідрометцентру

Початок наступного тижня в Україні буде переважно дощовим, проте ближче до вихідних очікується прояснення та незначне потепління. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру, пише УНН.

Деталі

У понеділок, 3 листопада, в країні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, окрім західних областей, де вдень місцями йтимуть помірні дощі, а в Карпатах – сильні опади. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та зранку можливий туман, який може ускладнювати рух транспорту. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, вдень – +11…+16 °C.

У вівторок, 4 листопада, дощі накриють більшість регіонів, лише на заході можливе короткочасне прояснення. Вдень температура коливатиметься від +4 до +18 °C – найтепліше буде на півдні, прохолодніше на півночі та заході.

У середу, 5 листопада, опади очікуються майже по всій території України, проте на заході небо почне прояснюватися. Температурний фон залишиться стабільним – у межах +3…+15 °C залежно від регіону.

У четвер, 6 листопада, синоптики прогнозують переважно хмарну, але суху погоду. Опади припиняться, а денна температура становитиме від +3 до +14 °C.

Наприкінці робочого тижня, у п’ятницю, 7 листопада, в Україні очікується невелике потепління та більше сонця. Вдень температура підніметься до +15 °C, зберігаючись у межах комфортних осінніх показників.

Загалом тиждень обіцяє бути типовим для листопада – з мінливою хмарністю, періодичними дощами на початку та короткочасним потеплінням наприкінці.

