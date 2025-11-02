$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 15980 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 25554 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 35166 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 49928 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 75372 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 81780 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 107088 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 96483 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45615 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
В Україні тиждень розпочнеться дощами, але до вихідних потеплішає – прогноз Укргідрометцентру

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Наступний тиждень в Україні почнеться з дощів, які охоплять більшість регіонів, проте до вихідних очікується прояснення та невелике потепління. Температура повітря коливатиметься від +3°C до +18°C залежно від дня та регіону.

В Україні тиждень розпочнеться дощами, але до вихідних потеплішає – прогноз Укргідрометцентру

Початок наступного тижня в Україні буде переважно дощовим, проте ближче до вихідних очікується прояснення та незначне потепління. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру, пише УНН.

Деталі

У понеділок, 3 листопада, в країні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, окрім західних областей, де вдень місцями йтимуть помірні дощі, а в Карпатах – сильні опади. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та зранку можливий туман, який може ускладнювати рух транспорту. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, вдень – +11…+16 °C.

У вівторок, 4 листопада, дощі накриють більшість регіонів, лише на заході можливе короткочасне прояснення. Вдень температура коливатиметься від +4 до +18 °C – найтепліше буде на півдні, прохолодніше на півночі та заході.

У середу, 5 листопада, опади очікуються майже по всій території України, проте на заході небо почне прояснюватися. Температурний фон залишиться стабільним – у межах +3…+15 °C залежно від регіону.

У четвер, 6 листопада, синоптики прогнозують переважно хмарну, але суху погоду. Опади припиняться, а денна температура становитиме від +3 до +14 °C.

Наприкінці робочого тижня, у п’ятницю, 7 листопада, в Україні очікується невелике потепління та більше сонця. Вдень температура підніметься до +15 °C, зберігаючись у межах комфортних осінніх показників.

Загалом тиждень обіцяє бути типовим для листопада – з мінливою хмарністю, періодичними дощами на початку та короткочасним потеплінням наприкінці.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Чернівецька область
Хмельницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Україна
Черкаси
Київ