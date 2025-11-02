В Украине неделя начнется с дождей, но к выходным потеплеет – прогноз Укргидрометцентра

Начало следующей недели в Украине будет преимущественно дождливым, однако ближе к выходным ожидается прояснение и незначительное потепление. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра, пишет УНН.

Детали

В понедельник, 3 ноября, в стране прогнозируется переменная облачность. Без осадков, кроме западных областей, где днем местами будут идти умеренные дожди, а в Карпатах – сильные осадки. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром возможен туман, который может затруднять движение транспорта. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, днем – +11…+16 °C.

Во вторник, 4 ноября, дожди накроют большинство регионов, лишь на западе возможно кратковременное прояснение. Днем температура будет колебаться от +4 до +18 °C – теплее всего будет на юге, прохладнее на севере и западе.

В среду, 5 ноября, осадки ожидаются почти по всей территории Украины, однако на западе небо начнет проясняться. Температурный фон останется стабильным – в пределах +3…+15 °C в зависимости от региона.

В четверг, 6 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно облачную, но сухую погоду. Осадки прекратятся, а дневная температура составит от +3 до +14 °C.

В конце рабочей недели, в пятницу, 7 ноября, в Украине ожидается небольшое потепление и больше солнца. Днем температура поднимется до +15 °C, сохраняясь в пределах комфортных осенних показателей.

В целом неделя обещает быть типичной для ноября – с переменной облачностью, периодическими дождями в начале и кратковременным потеплением в конце.

