В Україні сухо, але туманно: прогноз погоди на 19 грудня
Київ • УНН
У п'ятницю, 19 грудня, в Україні збережеться стабільна погода без опадів через високий атмосферний тиск. На Лівобережжі, заході та Житомирщині можливі густі тумани, що погіршать видимість на дорогах.
У п'ятницю, 19 грудня синоптична ситуація в Україні залишатиметься стабільною - погоду й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Це означає, що опадів очікувати не варто на всій території країни. Про це інформує УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Синоптики повідомляють, що сьогодні на Лівобережжі, у західних областях і на Житомирщині можливе утворення густого туману. Вони закликають водіїв бути особливо обережними на дорогах, оскільки видимість може суттєво погіршитися, особливо в ранкові години.
Температурні показники по країні помітно відрізнятимуться залежно від регіону:
- Вдень на більшій частині території України температура становитиме від -2 градусів до +3 градусів
- У західних і південних областях удень повітря прогріється до +3...+8 градусів
- У Криму очікуються найкомфортніші умови: вдень +7...+12 градусів.
Вітер буде слабким, змінних напрямків, що не внесе суттєвих коректив у відчутну температуру.
Київ і Київська область
Мешканців столиці та Київщини очікує хмарна погода без опадів.
Вранці по області місцями збережеться туман, який може ускладнити рух на дорогах.
Температура по Київській області вночі та вдень становитиме від -2 градусів до +3 градусів. У самому Києві синоптики прогнозують 0...+2 градуси як у нічні, так і в денні години.
Вітер залишатиметься слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
