В Украине сухо, но туманно: прогноз погоды на 19 декабря
Киев • УНН
В пятницу, 19 декабря, в Украине сохранится стабильная погода без осадков из-за высокого атмосферного давления. На Левобережье, западе и Житомирщине возможны густые туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.
В пятницу, 19 декабря, синоптическая ситуация в Украине будет оставаться стабильной - погоду и в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления. Это означает, что осадков ожидать не стоит на всей территории страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Синоптики сообщают, что сегодня на Левобережье, в западных областях и на Житомирщине возможно образование густого тумана. Они призывают водителей быть особенно осторожными на дорогах, поскольку видимость может существенно ухудшиться, особенно в утренние часы.
Температурные показатели по стране заметно будут отличаться в зависимости от региона:
- Днем на большей части территории Украины температура составит от -2 градусов до +3 градусов
- В западных и южных областях днем воздух прогреется до +3...+8 градусов
- В Крыму ожидаются самые комфортные условия: днем +7...+12 градусов.
Ветер будет слабым, переменных направлений, что не внесет существенных коррективов в ощутимую температуру.
Киев и Киевская область
Жителей столицы и Киевщины ожидает облачная погода без осадков.
Утром по области местами сохранится туман, который может затруднить движение на дорогах.
Температура по Киевской области ночью и днем составит от -2 градусов до +3 градусов. В самом Киеве синоптики прогнозируют 0...+2 градуса как в ночные, так и в дневные часы.
Ветер будет оставаться слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
