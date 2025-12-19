$42.340.15
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
00:22 • 10582 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33 • 11518 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 11780 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 16736 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 24569 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 31154 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 22991 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20956 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 28597 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
В Украине сухо, но туманно: прогноз погоды на 19 декабря

Киев • УНН

 • 532 просмотра

В пятницу, 19 декабря, в Украине сохранится стабильная погода без осадков из-за высокого атмосферного давления. На Левобережье, западе и Житомирщине возможны густые туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Украине сухо, но туманно: прогноз погоды на 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, синоптическая ситуация в Украине будет оставаться стабильной - погоду и в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления. Это означает, что осадков ожидать не стоит на всей территории страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Синоптики сообщают, что сегодня на Левобережье, в западных областях и на Житомирщине возможно образование густого тумана. Они призывают водителей быть особенно осторожными на дорогах, поскольку видимость может существенно ухудшиться, особенно в утренние часы.

Температурные показатели по стране заметно будут отличаться в зависимости от региона:

  • Днем на большей части территории Украины температура составит от -2 градусов до +3 градусов
    • В западных и южных областях днем воздух прогреется до +3...+8 градусов
      • В Крыму ожидаются самые комфортные условия: днем +7...+12 градусов.

        Ветер будет слабым, переменных направлений, что не внесет существенных коррективов в ощутимую температуру.

        Киев и Киевская область

        Жителей столицы и Киевщины ожидает облачная погода без осадков.

        Утром по области местами сохранится туман, который может затруднить движение на дорогах.

        Температура по Киевской области ночью и днем составит от -2 градусов до +3 градусов. В самом Киеве синоптики прогнозируют 0...+2 градуса как в ночные, так и в дневные часы.

        Ветер будет оставаться слабым, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

