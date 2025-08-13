$41.430.02
19:25 • 3620 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 14116 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 23119 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 26495 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 31789 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 69471 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 72727 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 137698 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 63424 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 115038 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
В Україні створять ефективну "дорожню карту" супроводу звільнених воїнів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міністр оборони зустрівся зі звільненими з полону військовими, обговоривши їхні проблеми. Домовились про створення "дорожньої карти" для супроводу воїнів.

В Україні створять ефективну "дорожню карту" супроводу звільнених воїнів - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення, домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН.

Провели зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів. Обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення: від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями. Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання 

- повідомив Шмигаль.

ПАРЄ: 95% українських військовополонених зазнають тортур - резолюція25.06.25, 00:34 • 3013 переглядiв

Він наголосив, що Міноборони вже працює над системними змінами, а також на тому, що у парламенті уже опрацьовано законопроєкт, який значно покращить систему реінтеграції, зокрема, йдеться про законодавче закріплення права на 90-денну відпустку.

Домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону. Їхня гідність та повне відновлення — наш пріоритет 

- додав Шмигаль.

Офіс Омбудсмана отримав понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених і зниклих безвісті - Лубінець02.07.25, 15:12 • 1083 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Денис Шмигаль