В Україні створять ефективну "дорожню карту" супроводу звільнених воїнів - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення, домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Про це Шмигаль написав у Telegram, передає УНН.

Провели зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів. Обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення: від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями. Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання - повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що Міноборони вже працює над системними змінами, а також на тому, що у парламенті уже опрацьовано законопроєкт, який значно покращить систему реінтеграції, зокрема, йдеться про законодавче закріплення права на 90-денну відпустку.

Домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону. Їхня гідність та повне відновлення — наш пріоритет - додав Шмигаль.

