В Украине создадут эффективную "дорожную карту" сопровождения освобожденных воинов - Шмыгаль

19:25 • 3548 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 14038 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 23046 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 26433 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 31740 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 69362 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 72620 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 137493 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 63342 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 114874 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 69448 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 40485 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13 августа, 13:12 • 38151 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 18209 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06 • 14411 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 137484 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 114868 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 107850 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 118850 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 90502 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 18290 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 40653 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 93844 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 110638 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 45542 просмотра
Хранитель
Нефть марки Brent
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

В Украине создадут эффективную "дорожную карту" сопровождения освобожденных воинов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Министр обороны встретился с освобожденными из плена военными, обсудив их проблемы. Договорились о создании "дорожной карты" для сопровождения воинов.

В Украине создадут эффективную "дорожную карту" сопровождения освобожденных воинов - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения, договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН.

Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения: от медицинских обследований до создания отдельных подразделений, которые бы занимались этими вопросами. Все конструктивные предложения взяты на проработку 

- сообщил Шмыгаль.

ПАСЕ: 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам - резолюция25.06.25, 00:34 • 3013 просмотров

Он подчеркнул, что Минобороны уже работает над системными изменениями, а также над тем, что в парламенте уже проработан законопроект, который значительно улучшит систему реинтеграции, в частности, речь идет о законодательном закреплении права на 90-дневный отпуск.

Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление — наш приоритет 

- добавил Шмыгаль.

Офис Омбудсмена получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести - Лубинец02.07.25, 15:12 • 1083 просмотра

Павел Башинский

Обществополитика
Министерство обороны Украины
Денис Шмыгаль