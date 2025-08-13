В Украине создадут эффективную "дорожную карту" сопровождения освобожденных воинов - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения, договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН.

Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения: от медицинских обследований до создания отдельных подразделений, которые бы занимались этими вопросами. Все конструктивные предложения взяты на проработку - сообщил Шмыгаль.

ПАСЕ: 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам - резолюция

Он подчеркнул, что Минобороны уже работает над системными изменениями, а также над тем, что в парламенте уже проработан законопроект, который значительно улучшит систему реинтеграции, в частности, речь идет о законодательном закреплении права на 90-дневный отпуск.

Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление — наш приоритет - добавил Шмыгаль.

Офис Омбудсмена получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести - Лубинец