В Украине создадут эффективную "дорожную карту" сопровождения освобожденных воинов - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр обороны встретился с освобожденными из плена военными, обсудив их проблемы. Договорились о создании "дорожной карты" для сопровождения воинов.
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения, договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Об этом Шмыгаль написал в Telegram, передает УНН.
Провели встречу с освобожденными из плена военнослужащими. Это был открытый и конструктивный диалог, направленный на определение приоритетов для успешной реинтеграции наших воинов. Обсудили широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются военные после возвращения: от медицинских обследований до создания отдельных подразделений, которые бы занимались этими вопросами. Все конструктивные предложения взяты на проработку
Он подчеркнул, что Минобороны уже работает над системными изменениями, а также над тем, что в парламенте уже проработан законопроект, который значительно улучшит систему реинтеграции, в частности, речь идет о законодательном закреплении права на 90-дневный отпуск.
Договорились о создании эффективной "дорожной карты" сопровождения освобожденных воинов. Должны усиливать защиту и поддержку наших воинов, вернувшихся из плена. Их достоинство и полное восстановление — наш приоритет
