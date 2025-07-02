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Офис Омбудсмена получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести - Лубинец

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Офис Омбудсмена за три года получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о более чем 300 встречах и усилиях по привлечению международных партнеров.

Офис Омбудсмена получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести - Лубинец

Офис Омбудсмана за три года получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести. Об этом рассказал во время пресс-конференции Омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

Детали

За эти три года мы получили более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и лиц, пропавших без вести. Мы провели более 300 встреч, в которых приняли участие десятки тысяч граждан Украины, мы даже их не считали. Самая большая встреча состоялась в этом году, где присутствовали более 1300 семей военнопленных и лиц, пропавших без вести

- пояснил Лубинец.

Омбудсман отметил, что прилагаются все усилия, чтобы партнеры не только были свидетелями процесса, но и принимали в нем участие.

Скажу честно, мы делаем все, чтобы наши международные партнеры каким-то образом не просто были осведомлены об этой ситуации, но и напрямую принимали в этом участие. Когда мой турецкий коллега прибыл физически в Украину, мы провели встречу с семьями военнопленных. Через турецкую сторону передавали списки и видим, что это в том числе может работать

- подчеркнул правозащитник.

Также Офис омбудсмана осуществляет эвакуацию граждан, которые хотят переехать в Украину с временно оккупированной территории.

В этом направлении мы осуществляем эвакуацию наших граждан с временно оккупированных территорий Украины. Это направление, которое мы запустили в этом году. У нас начало появляться достаточно большое количество обращений от граждан Украины, которые физически находятся на ВОТ, с просьбой помочь выехать с этой территории

- добавил Лубинец.

Дополнение

Благодаря фонду Bring Kids Back UA домой возвращено 1378 украинских детей, депортированных россиянами. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что до 1,5 млн детей на временно оккупированных территориях остаются под угрозой депортации.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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