Офис Омбудсмена получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести - Лубинец

Офис Омбудсмана за три года получил более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и пропавших без вести. Об этом рассказал во время пресс-конференции Омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает корреспондент УНН.

За эти три года мы получили более 71 тысячи обращений от семей военнопленных и лиц, пропавших без вести. Мы провели более 300 встреч, в которых приняли участие десятки тысяч граждан Украины, мы даже их не считали. Самая большая встреча состоялась в этом году, где присутствовали более 1300 семей военнопленных и лиц, пропавших без вести