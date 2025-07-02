Офіс Омбудсмана отримав понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених і зниклих безвісті - Лубінець

Офіс Омбудсмана отримав за три роки понад 71 тисячі звернень від родин військовополонених та зниклих безвісті. Про це розповів під час персконференції Омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.

За ці три роки ми отримали більш ніж 71 тисячу звернень від родин військовополонених та осіб зниклих безвісті. Ми провели більше ніж 300 зустрічей, в яких взяли участь десятки тисяч громадян України, ми навіть їх не рахували. Найбільша зустріч відбулася в цьому році, де були присутні більше ніж 1300 родин військовополонених та осіб зниклих безвісті