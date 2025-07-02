Офіс Омбудсмана отримав понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених і зниклих безвісті - Лубінець
Київ • УНН
Офіс Омбудсмана за три роки отримав понад 71 тисячу звернень від родин військовополонених та зниклих безвісті. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про понад 300 зустрічей та зусилля із залучення міжнародних партнерів.
Офіс Омбудсмана отримав за три роки понад 71 тисячі звернень від родин військовополонених та зниклих безвісті. Про це розповів під час персконференції Омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
За ці три роки ми отримали більш ніж 71 тисячу звернень від родин військовополонених та осіб зниклих безвісті. Ми провели більше ніж 300 зустрічей, в яких взяли участь десятки тисяч громадян України, ми навіть їх не рахували. Найбільша зустріч відбулася в цьому році, де були присутні більше ніж 1300 родин військовополонених та осіб зниклих безвісті
Омбудсман зазначив, що докладаються всі зусилля, щоб партнери не лише були свідками процесу, але і брали в ньому участь.
Скажу чесно, ми робимо все, щоб наші міжнародні партнери якимось чином не просто були обізнані про цю ситуацію, але і на пряму брали в цьому участь. Коли мій турецький колега прибув фізично в Україну ми провели зустріч з родинами військовополонених. Через турецьку сторону передавали списки і бачимо, що це в тому числі може працювати
Також Офіс омбудсмана здійснює евакуацію громадян, які хочуть переїхати до України з тимчасово окупованої території.
У цьому напрямку ми робимо евакуацію наших громадян з тимчасово окупованих територій України. Це напрямок, який ми запустили в цьому році. У нас почала з'являтися достатньо велика кількість звернень від громадян України, які фізично перебувають на ТОТ з проханням допомогти виїхати з цієї території
Доповнення
Завдяки фонду Bring Kids Back UA додому повернуто 1378 українських дітей, депортованих росіянами. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що до 1,5 млн дітей на тимчасово окупованих територіях залишаються під загрозою депортації.