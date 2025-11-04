ukenru
3 листопада, 17:51 • 15600 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 45628 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 31873 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 34716 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 29854 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 37482 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17856 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15419 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29569 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 34085 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
В Україні різке похолодання та дощі: прогноз погоди на 4 листопада

Київ • УНН

 • 658 перегляди

4 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів, за винятком невеликих дощів на заході та в центрі. Температура вдень становитиме 8-13° тепла, на півдні до 16°, вночі 4-9°.

В Україні різке похолодання та дощі: прогноз погоди на 4 листопада

У вівторок, 4 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні синоптики прогнозують вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі. На півдні країни вночі та вранці місцями туман. 

Вітер південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

У Київській області та столиці хмарно: невеликі, по області вдень місцями помірні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 8-13° у Києві вдень 10-12°.

Міжнародний день подяки коучам та День українського фрілансера: що ще святкують 4 листопада04.11.25, 05:01 • 712 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київська область
Україна
Київ