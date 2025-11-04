Міжнародний день подяки коучам та День українського фрілансера: що ще святкують 4 листопада

Сьогодні, 4 листопада відзначається Міжнародний день подяки коучам та День українського фрілансера. Також святкується День твердих цукерок, пише УНН.

Міжнародний день подяки коучам

Цей день не є офіційно визнаним на міжнародному рівні, але його започаткування має щиру й особисту історію. Вперше ідею відзначати День подяки коучам висловила у 2013 році Елена Аґілар — відома американська освітянка, тренерка та авторка книг про трансформаційний коучинг у школах. У своїй статті для видання Education Week вона розповіла, як під час особистого дня трансформації замислилась над вдячністю - спершу собі, а потім своїй команді коучів. У цей момент вона й вирішила: "Я оголошую 4 листопада Днем подяки коучам. І так буде завжди".

День українського фрілансера

Це нова і на даний момент неофіційна подія, що була заснована Freelancehunt у 2021 року. Подія покликана вшанувати фрілансерів, привернути увагу суспільства та влади до потреб та викликів, що постають перед людьми, що працюють у сфері фрілансу. У 2021 році було звернення до Верховної Ради України про надання офіційного статусу цій події, але відповіді не було.

Міжнародний день маркетингу

Цей день є святом, яке вшановує життєво важливу роль маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. У цей день також відзначається день народження Філіпа Котлера, якого часто називають "батьком сучасного маркетингу", чиї інноваційні теорії глибоко сформували маркетинговий простір.

День твердих цукерок

Тверді цукерки, також відомі як варені солодощі, мають багату історію, що сягає корінням у стародавні цивілізації. Ще стародавні єгиптяни виготовляли такі цукерки з меду, змішаного з горіхами та фруктами. Термін "цукерки", ймовірно, походить від арабського слова "канді", що означає "зроблений з цукру". У ХІХ столітті, коли цукор став більш доступним, тверді цукерки набули популярності в Англії та Північній Америці.

День залізничника України

В незалежній Україні від 1993-го року святкували в першу неділю серпня. Проте, у 2002 Президент видав Указ, в якому призначив саме 4 листопада Днем залізничника України. Наша держава посідає третє місце за довжиною залізничної мережі в Європі. На сьогодні в Україні існує 6 залізничних гілок і вони об’єднують всі регіони країни. В залізничній сфері працює близько 272 тисячі осіб. Залізниці України взаємодіють із залізницями семи сусідніх країн. Укрзалізниця є головним органом управління залізничного транспорту в Україні.

