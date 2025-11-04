Международный день благодарности коучам и День украинского фрилансера: что еще празднуют 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, отмечается Международный день благодарности коучам и День украинского фрилансера. Также празднуется День твердых конфет, пишет УНН.

Международный день благодарности коучам

Этот день не является официально признанным на международном уровне, но его учреждение имеет искреннюю и личную историю. Впервые идею отмечать День благодарности коучам высказала в 2013 году Елена Агилар — известная американская педагог, тренер и автор книг о трансформационном коучинге в школах. В своей статье для издания Education Week она рассказала, как во время личного дня трансформации задумалась над благодарностью — сначала себе, а затем своей команде коучей. В этот момент она и решила: "Я объявляю 4 ноября Днем благодарности коучам. И так будет всегда".

День украинского фрилансера

Это новое и на данный момент неофициальное событие, которое было основано Freelancehunt в 2021 году. Событие призвано почтить фрилансеров, привлечь внимание общества и власти к потребностям и вызовам, стоящим перед людьми, работающими в сфере фриланса. В 2021 году было обращение в Верховную Раду Украины о предоставлении официального статуса этому событию, но ответа не последовало.

В немецком супермаркете нашли роспись 1563 года

Международный день маркетинга

Этот день является праздником, который чествует жизненно важную роль маркетинга в налаживании связей между бизнесом и потребителями и стимулировании общественных изменений. В этот день также отмечается день рождения Филипа Котлера, которого часто называют "отцом современного маркетинга", чьи инновационные теории глубоко сформировали маркетинговое пространство.

День твердых конфет

Твердые конфеты, также известные как вареные сладости, имеют богатую историю, уходящую корнями в древние цивилизации. Еще древние египтяне изготавливали такие конфеты из меда, смешанного с орехами и фруктами. Термин "конфеты", вероятно, происходит от арабского слова "канди", что означает "сделанный из сахара". В XIX веке, когда сахар стал более доступным, твердые конфеты приобрели популярность в Англии и Северной Америке.

День железнодорожника Украины

В независимой Украине с 1993 года праздновали в первое воскресенье августа. Однако, в 2002 году Президент издал Указ, в котором назначил именно 4 ноября Днем железнодорожника Украины. Наше государство занимает третье место по длине железнодорожной сети в Европе. На сегодня в Украине существует 6 железнодорожных веток, и они объединяют все регионы страны. В железнодорожной сфере работает около 272 тысяч человек. Железные дороги Украины взаимодействуют с железными дорогами семи соседних стран. Укрзализныця является главным органом управления железнодорожного транспорта в Украине.

Нидерланды собираются вернуть Египту похищенную скульптуру эпохи фараонов