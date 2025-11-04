В Украине резкое похолодание и дожди: прогноз погоды на 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Подробности

Сегодня синоптики прогнозируют днем в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные дожди. На юге страны ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°.

В Киевской области и столице облачно: небольшие, по области днем местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 8-13°, в Киеве днем 10-12°.

