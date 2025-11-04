В Украине резкое похолодание и дожди: прогноз погоды на 4 ноября

ukenru
3 ноября, 17:51 • 15040 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 43637 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 30910 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 33546 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 29150 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 36767 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17726 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15388 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29510 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 34024 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Орбан готовит "грандиозную сделку" с Трампом по энергетике и ядерным технологиям3 ноября, 19:37 • 2970 просмотра
В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информациюPhoto3 ноября, 19:59 • 2144 просмотра
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ3 ноября, 22:16 • 3340 просмотра
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней23:30 • 2912 просмотра
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС02:25 • 3544 просмотра
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 18162 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 22960 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 32891 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 33761 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 54898 просмотра
В Украине резкое похолодание и дожди: прогноз погоды на 4 ноября

Киев • УНН

 • 332 просмотра

4 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, за исключением небольших дождей на западе и в центре. Температура днем составит 8-13° тепла, на юге до 16°, ночью 4-9°.

В Украине резкое похолодание и дожди: прогноз погоды на 4 ноября

Во вторник, 4 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Подробности

Сегодня синоптики прогнозируют днем в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшие, местами умеренные дожди. На юге страны ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°.

В Киевской области и столице облачно: небольшие, по области днем местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 8-13°, в Киеве днем 10-12°.

Международный день благодарности коучам и День украинского фрилансера: что еще празднуют 4 ноября04.11.25, 05:01 • 492 просмотра

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Украина
Киев