14:39 • 1352 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 4668 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 13366 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 19397 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20042 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18540 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38098 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39731 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42319 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37852 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
В Україні побудуть нові водогони у трьох областях, ще у двох вже завершують будівництво - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Кабмін затвердив перелік першочергових об'єктів для відновлення водопостачання. Проєкт передбачає будівництво нових водогонів та завершення розпочатих робіт у п'яти областях.

В Україні побудуть нові водогони у трьох областях, ще у двох вже завершують будівництво - Мінрозвитку

Кабінет Міністрів України затвердив перелік першочергових об’єктів, які будуватимуться та відновлюватимуться в межах експериментального проєкту з модернізації систем водопостачання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.

Деталі

Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих робіт на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Будівництво проходитиме за спрощеною процедурою, що дасть можливість швидше запускати проєкти. За словами урядовців, механізм експерименту передбачає скорочення бюрократичних бар’єрів і прискорене виділення коштів, що дозволить у стислі строки забезпечити громади питною водою.

Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29.08.25, 06:05 • 31290 переглядiв

Цей експериментальний проєкт – це інструмент швидкого реагування на виклики, які створила війна для систем водопостачання. Він дозволить у стислі терміни відновити критично важливу інфраструктуру, забезпечити людей доступом до якісної питної води та закласти основу для сталого розвитку громад 

– зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Цей крок не лише покращить доступ до якісного водопостачання, а й створить умови для повернення людей у громади та відновлення нормального життя на місцях.

Мешканців Харківщини попередили про можливе погіршення якості води: названо причину27.08.25, 19:00 • 4197 переглядiв

Степан Гафтко

