В Україні побудуть нові водогони у трьох областях, ще у двох вже завершують будівництво - Мінрозвитку

Кабінет Міністрів України затвердив перелік першочергових об’єктів, які будуватимуться та відновлюватимуться в межах експериментального проєкту з модернізації систем водопостачання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.

Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих робіт на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Будівництво проходитиме за спрощеною процедурою, що дасть можливість швидше запускати проєкти. За словами урядовців, механізм експерименту передбачає скорочення бюрократичних бар’єрів і прискорене виділення коштів, що дозволить у стислі строки забезпечити громади питною водою.

Цей експериментальний проєкт – це інструмент швидкого реагування на виклики, які створила війна для систем водопостачання. Він дозволить у стислі терміни відновити критично важливу інфраструктуру, забезпечити людей доступом до якісної питної води та закласти основу для сталого розвитку громад