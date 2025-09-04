В Україні побудуть нові водогони у трьох областях, ще у двох вже завершують будівництво - Мінрозвитку
Київ • УНН
Кабмін затвердив перелік першочергових об'єктів для відновлення водопостачання. Проєкт передбачає будівництво нових водогонів та завершення розпочатих робіт у п'яти областях.
Кабінет Міністрів України затвердив перелік першочергових об’єктів, які будуватимуться та відновлюватимуться в межах експериментального проєкту з модернізації систем водопостачання. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише УНН.
Деталі
Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих робіт на Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Будівництво проходитиме за спрощеною процедурою, що дасть можливість швидше запускати проєкти. За словами урядовців, механізм експерименту передбачає скорочення бюрократичних бар’єрів і прискорене виділення коштів, що дозволить у стислі строки забезпечити громади питною водою.
Цей експериментальний проєкт – це інструмент швидкого реагування на виклики, які створила війна для систем водопостачання. Він дозволить у стислі терміни відновити критично важливу інфраструктуру, забезпечити людей доступом до якісної питної води та закласти основу для сталого розвитку громад
Цей крок не лише покращить доступ до якісного водопостачання, а й створить умови для повернення людей у громади та відновлення нормального життя на місцях.
