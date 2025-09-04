В Украине построят новые водопроводы в трех областях, еще в двух уже завершают строительство - Минразвития
Кабмин утвердил перечень первоочередных объектов для восстановления водоснабжения. Проект предусматривает строительство новых водопроводов и завершение начатых работ в пяти областях.
Кабинет Министров Украины утвердил перечень первоочередных объектов, которые будут строиться и восстанавливаться в рамках экспериментального проекта по модернизации систем водоснабжения. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.
Речь идет о строительстве новых водопроводов в Винницкой, Одесской и Полтавской областях, а также завершении уже начатых работ в Днепропетровской и Николаевской областях.
Строительство будет проходить по упрощенной процедуре, что позволит быстрее запускать проекты. По словам чиновников, механизм эксперимента предусматривает сокращение бюрократических барьеров и ускоренное выделение средств, что позволит в сжатые сроки обеспечить общины питьевой водой.
Этот экспериментальный проект – это инструмент быстрого реагирования на вызовы, которые создала война для систем водоснабжения. Он позволит в сжатые сроки восстановить критически важную инфраструктуру, обеспечить людей доступом к качественной питьевой воде и заложить основу для устойчивого развития общин
Этот шаг не только улучшит доступ к качественному водоснабжению, но и создаст условия для возвращения людей в общины и восстановления нормальной жизни на местах.
