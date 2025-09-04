$41.370.01
14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
В Украине построят новые водопроводы в трех областях, еще в двух уже завершают строительство - Минразвития

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Кабмин утвердил перечень первоочередных объектов для восстановления водоснабжения. Проект предусматривает строительство новых водопроводов и завершение начатых работ в пяти областях.

В Украине построят новые водопроводы в трех областях, еще в двух уже завершают строительство - Минразвития

Кабинет Министров Украины утвердил перечень первоочередных объектов, которые будут строиться и восстанавливаться в рамках экспериментального проекта по модернизации систем водоснабжения. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о строительстве новых водопроводов в Винницкой, Одесской и Полтавской областях, а также завершении уже начатых работ в Днепропетровской и Николаевской областях.

Строительство будет проходить по упрощенной процедуре, что позволит быстрее запускать проекты. По словам чиновников, механизм эксперимента предусматривает сокращение бюрократических барьеров и ускоренное выделение средств, что позволит в сжатые сроки обеспечить общины питьевой водой.

Этот экспериментальный проект – это инструмент быстрого реагирования на вызовы, которые создала война для систем водоснабжения. Он позволит в сжатые сроки восстановить критически важную инфраструктуру, обеспечить людей доступом к качественной питьевой воде и заложить основу для устойчивого развития общин 

– отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Этот шаг не только улучшит доступ к качественному водоснабжению, но и создаст условия для возвращения людей в общины и восстановления нормальной жизни на местах.

Степан Гафтко

