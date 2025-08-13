В ЦПД прокоментували ситуацію щодо російського прориву на Донбасі
Київ • УНН
Сили оборони України нівелюють інформаційну та військову складові російської пропаганди щодо прориву на Донеччині. Малі штурмові групи росіян просочилися крізь першу лінію оборони під Добропіллям, але їх видавлюють та знищують.
Силам оборони України поступово нівелюють інформаційну та військову складову російської пропаганди щодо прориву на Донеччині, на які робив ставку російський диктатор володимир путін перед зустріччю з очільником Білого дому Дональдом Трампом на Алясці, пише УНН з посиланням на голову Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
Інформаційна складова російських військових дій на Донеччині з проривом, на яку робив ставку путін перед зустріччю з Трампом, а також військова складова, зусиллями Сил оборони поступово нівелюється
Доповнення
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що дід Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. Наразі здійснюється видавлювання і знищення цих груп.
російська сторона вимагає від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області. Це дозволить рф отримати вигідніші позиції для майбутнього наступу на Харківську та Дніпропетровську області.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Донбас є плацдармом для наступу рф, і його втрата відкриє шлях до подальшої агресії. Питання територій має бути невід'ємною частиною гарантій безпеки.