Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 7546 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 17933 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 35645 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 23250 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 40096 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 24371 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 52042 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32794 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 67191 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 45555 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 24734 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 8308 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 32925 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 12931 перегляди
В ЦПД прокоментували ситуацію щодо російського прориву на Донбасі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Сили оборони України нівелюють інформаційну та військову складові російської пропаганди щодо прориву на Донеччині. Малі штурмові групи росіян просочилися крізь першу лінію оборони під Добропіллям, але їх видавлюють та знищують.

В ЦПД прокоментували ситуацію щодо російського прориву на Донбасі

Силам оборони України поступово нівелюють інформаційну та військову складову російської пропаганди щодо прориву на Донеччині, на які робив ставку російський диктатор володимир путін перед зустріччю з очільником Білого дому Дональдом Трампом на Алясці, пише УНН з посиланням на голову Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Інформаційна складова російських військових дій на Донеччині з проривом, на яку робив ставку путін перед зустріччю з Трампом, а також військова складова, зусиллями Сил оборони поступово нівелюється

- повідомив Коваленко.

Доповнення

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що дід Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. Наразі здійснюється видавлювання і знищення цих груп.

російська сторона вимагає від України поступитися стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області. Це дозволить рф отримати вигідніші позиції для майбутнього наступу на Харківську та Дніпропетровську області.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Донбас є плацдармом для наступу рф, і його втрата відкриє шлях до подальшої агресії. Питання територій має бути невід'ємною частиною гарантій безпеки.

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Аляска
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна