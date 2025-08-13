В ЦПД прокомментировали ситуацию с российским прорывом на Донбассе
Киев • УНН
Силы обороны Украины нивелируют информационную и военную составляющие российской пропаганды относительно прорыва на Донетчине. Малые штурмовые группы россиян просочились сквозь первую линию обороны под Добропольем, но их выдавливают и уничтожают.
Силы обороны Украины постепенно нивелируют информационную и военную составляющую российской пропаганды относительно прорыва на Донетчине, на которые делал ставку российский диктатор Владимир Путин перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, пишет УНН со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
Информационная составляющая российских военных действий на Донетчине с прорывом, на которую делал ставку Путин перед встречей с Трампом, а также военная составляющая, усилиями Сил обороны постепенно нивелируется
Дополнение
Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Сейчас осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп.
Российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области. Это позволит РФ получить более выгодные позиции для будущего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области.
Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Донбасс является плацдармом для наступления РФ, и его потеря откроет путь к дальнейшей агрессии. Вопрос территорий должен быть неотъемлемой частью гарантий безопасности.