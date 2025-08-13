В ЦПД прокомментировали ситуацию с российским прорывом на Донбассе

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:12 • 4064 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11697 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20552 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 40058 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25421 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43255 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54388 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33269 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69210 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83847 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48097 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27321 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 10882 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 34913 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 14758 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 40059 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 43255 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 54390 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 69212 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 44454 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 5400 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27945 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48693 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 24903 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 32388 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Ми-8
Truth Social
Нью-Йорк Таймс

В ЦПД прокомментировали ситуацию с российским прорывом на Донбассе

Киев • УНН

 • 3298 просмотра

Силы обороны Украины нивелируют информационную и военную составляющие российской пропаганды относительно прорыва на Донетчине. Малые штурмовые группы россиян просочились сквозь первую линию обороны под Добропольем, но их выдавливают и уничтожают.

В ЦПД прокомментировали ситуацию с российским прорывом на Донбассе

Силы обороны Украины постепенно нивелируют информационную и военную составляющую российской пропаганды относительно прорыва на Донетчине, на которые делал ставку российский диктатор Владимир Путин перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, пишет УНН со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Информационная составляющая российских военных действий на Донетчине с прорывом, на которую делал ставку Путин перед встречей с Трампом, а также военная составляющая, усилиями Сил обороны постепенно нивелируется

- сообщил Коваленко.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Сейчас осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп.

Российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области. Это позволит РФ получить более выгодные позиции для будущего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Донбасс является плацдармом для наступления РФ, и его потеря откроет путь к дальнейшей агрессии. Вопрос территорий должен быть неотъемлемой частью гарантий безопасности.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Аляска
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина