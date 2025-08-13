В ЦПД прокомментировали ситуацию с российским прорывом на Донбассе

Силы обороны Украины постепенно нивелируют информационную и военную составляющую российской пропаганды относительно прорыва на Донетчине, на которые делал ставку российский диктатор Владимир Путин перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, пишет УНН со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Информационная составляющая российских военных действий на Донетчине с прорывом, на которую делал ставку Путин перед встречей с Трампом, а также военная составляющая, усилиями Сил обороны постепенно нивелируется - сообщил Коваленко.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Сейчас осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп.

Российская сторона требует от Украины уступить стратегически важную неоккупированную территорию в Донецкой области. Это позволит РФ получить более выгодные позиции для будущего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Донбасс является плацдармом для наступления РФ, и его потеря откроет путь к дальнейшей агрессии. Вопрос территорий должен быть неотъемлемой частью гарантий безопасности.