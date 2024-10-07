В Соломʼянському районі Києва ліквідували пожежу, яка виникла через атаку рф. Уламки ракети впали біля супермаркету
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.
Пожежу в одному з гаражів в Соломʼянському районі Києва, яки виникла внаслідок падіння уламків під час ракетної атаки армії рф ліквідували. Обійшлось без постраждалих. Падіння уламків в районі також зафіксовано біля одного з багатоквартирних будинків та супермаркету, повідомив у понеділок мер Віталій Кличко, передає УНН.
Пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету
Доповнення
Під час атаки армії рф на Київ уламки ворожих ракет упали в Соломʼянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, в Голосіївському - уламок пробив дах службового мікроавтобусу.
Нагадаємо
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі.