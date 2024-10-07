В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, который возник из-за атаки рф. Обломки ракеты упали возле супермаркета
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.
Пожар в одном из гаражей в Соломенском районе Киева, который возник в результате падения обломков во время ракетной атаки армии РФ ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Падение обломков в районе также зафиксировано возле одного из многоквартирных домов и супермаркета, сообщил в понедельник мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет. Обломки ракет обнаружили возле подъезда одного из многоквартирных домов, а также - во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета
Дополнение
Во время атаки армии рф на Киев обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Голосеевском - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса.
Напомним
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.