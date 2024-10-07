У Києві уламки ворожих ракет упали в трьох районах: Кличко розповів про пошкодження
Київ • УНН
Під час атаки рф на Київ уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламок пробив дах мікроавтобуса, інформація про постраждалих уточнюється.
Під час атаки армії рф на Київ уламки ворожих ракет упали в Соломʼянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, в Голосіївському - уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Про це у понеділок повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.
Уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому -уламок пробив дах службового мікроавтобусу
За його словами, всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється.
Нагадаємо
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі.