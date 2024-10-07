В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях

Во время атаки армии рф на Киев обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Голосеевском - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса. Информация о пострадавших уточняется. Об этом в понедельник сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В частности: в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса - написал Кличко в Telegram.

По его словам, все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.

Напомним

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.