В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях
Киев • УНН
Во время атаки рф на Киев обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В Голосеевском районе обломок пробил крышу микроавтобуса, информация о пострадавших уточняется.
Во время атаки армии рф на Киев обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Голосеевском - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса. Информация о пострадавших уточняется. Об этом в понедельник сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. В частности: в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса
По его словам, все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.
Напомним
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.