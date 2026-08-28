В окупованих регіонах України стався масштабний блекаут після удару по електростанції в Щасті
Київ • УНН
Після атаки дронів на ТЕС у Щасті без світла залишилися окуповані райони чотирьох областей. Терміни відновлення невідомі.
В тимчасово окупованих населених пунктах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей зникло електропостачання внаслідок нічної атаки безпілотників на Луганщині. Про це пише УНН із посиланням на інформацію Телеграм-каналу Astra.
Деталі
У місті Щасті Луганської області після удару дронів виникла пожежа на місцевій тепловій електростанції. Одразу після цього місцеві мешканці почали масово повідомляти про масштабні відключення світла на захоплених територіях чотирьох областей України.
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Повідомлення про загрозу БПЛА з'явилися на місцевих ресурсах увечері 27 серпня, а повної темряви окуповані райони, зокрема весь Донецьк, зазнали близько першої години ночі 28 серпня.
Відсутність реакції окупаційної влади
Призначений росією керівник окупованої частини Донеччини денис пушилін жодним чином не прокоментував нічні події та їхні наслідки для інфраструктури. Наразі офіційні роз'яснення від представників окупаційних адміністрацій щодо масштабів аварії відсутні.
Місцеві джерела зазначають, що енергетична система захоплених регіонів зазнала суттєвого збою, проте точних даних про терміни відновлення живлення наразі немає.
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