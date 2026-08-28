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В оккупированных регионах Украины произошёл масштабный блэкаут после удара по электростанции в Счастье

Киев • УНН

 • 6152 просмотра

После атаки дронов на ТЭС в Счастье без света остались оккупированные районы четырёх областей. Сроки восстановления неизвестны.

В оккупированных регионах Украины произошёл масштабный блэкаут после удара по электростанции в Счастье

Временно оккупированные населённые пункты Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей остались без электроснабжения в результате ночной атаки беспилотников на Луганщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Telegram-канала Astra.

Детали

В городе Счастье Луганской области после удара дронов возник пожар на местной тепловой электростанции. Сразу после этого местные жители начали массово сообщать о масштабных отключениях света на захваченных территориях четырёх областей Украины.

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Сообщения об угрозе БПЛА появились на местных ресурсах вечером 27 августа, а полной темноте оккупированные районы, в частности весь Донецк, оказались около часа ночи 28 августа.

Отсутствие реакции оккупационных властей

Назначенный Россией руководитель оккупированной части Донецкой области денис пушилин никоим образом не прокомментировал ночные события и их последствия для инфраструктуры. В настоящее время официальные разъяснения представителей оккупационных администраций относительно масштабов аварии отсутствуют.

Местные источники отмечают, что энергетическая система захваченных регионов подверглась существенному сбою, однако точных данных о сроках восстановления электроснабжения пока нет.

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Степан Гафтко

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Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Луганская область
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Донецк