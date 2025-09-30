В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Донецьку школярів і студентів перетворили на "робочу силу" для розвезення води. Замість навчання діти мають виконувати "план" з доставки води так званим "ветеранам сво" та маломобільним людям.
На тимчасово окупованій території Донецька школярів та студентів залучають до примусової "волонтерської роботи" - вони мають доставляти воду так званим "ветеранам сво" та людям з обмеженою мобільністю. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Деталі
Замість занять у школах і вишах діти виконують план з розвезення води. Це стало наслідком багаторічної руйнації окупантами критичної інфраструктури Донбасу, що призвело до масштабних перебоїв із водопостачанням.
Росія роками руйнувала інфраструктуру Донбасу, а тепер цинічно вирішує кризу руками дітей, забираючи в них право на освіту й нормальне життя
Українські джерела наголошують, що подібні практики - черговий приклад експлуатації молоді на окупованих територіях під прикриттям допомоги населенню, що позбавляє дітей права на освіту та нормальне дитинство
Нагадаємо
Раніше у ЦНС повідомляли, що на окупованому лівобережжі Херсонщини дітей із художньої школи примусили малювати портрети російського військового. Боєць був присутній на занятті і під час малювання розповідав дітям про свою участь у війні проти України.
