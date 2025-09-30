В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС
В оккупированном Донецке школьников и студентов превратили в "рабочую силу" для развозки воды. Вместо учебы дети должны выполнять "план" по доставке воды так называемым "ветеранам СВО" и маломобильным людям.
На временно оккупированной территории Донецка школьников и студентов привлекают к принудительной "волонтерской работе" - они должны доставлять воду так называемым "ветеранам сво" и людям с ограниченной мобильностью. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.
Вместо занятий в школах и вузах дети выполняют план по развозке воды. Это стало следствием многолетнего разрушения оккупантами критической инфраструктуры Донбасса, что привело к масштабным перебоям с водоснабжением.
Россия годами разрушала инфраструктуру Донбасса, а теперь цинично решает кризис руками детей, отнимая у них право на образование и нормальную жизнь
Украинские источники подчеркивают, что подобные практики - очередной пример эксплуатации молодежи на оккупированных территориях под прикрытием помощи населению, что лишает детей права на образование и нормальное детство
Ранее в ЦНС сообщали, что на оккупированном левобережье Херсонщины детей из художественной школы заставили рисовать портреты российского военного. Боец присутствовал на занятии и во время рисования рассказывал детям о своем участии в войне против Украины.
