Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 32155 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 39579 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 43749 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 47508 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 27495 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 24554 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 16617 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30384 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49531 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70784 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС

Киев • УНН

 • 488 просмотра

В оккупированном Донецке школьников и студентов превратили в "рабочую силу" для развозки воды. Вместо учебы дети должны выполнять "план" по доставке воды так называемым "ветеранам СВО" и маломобильным людям.

В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС

На временно оккупированной территории Донецка школьников и студентов привлекают к принудительной "волонтерской работе" - они должны доставлять воду так называемым "ветеранам сво" и людям с ограниченной мобильностью. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Подробности

Вместо занятий в школах и вузах дети выполняют план по развозке воды. Это стало следствием многолетнего разрушения оккупантами критической инфраструктуры Донбасса, что привело к масштабным перебоям с водоснабжением.

Россия годами разрушала инфраструктуру Донбасса, а теперь цинично решает кризис руками детей, отнимая у них право на образование и нормальную жизнь

- отмечают в ЦНС.

Украинские источники подчеркивают, что подобные практики - очередной пример эксплуатации молодежи на оккупированных территориях под прикрытием помощи населению, что лишает детей права на образование и нормальное детство

Напомним

Ранее в ЦНС сообщали, что на оккупированном левобережье Херсонщины детей из художественной школы заставили рисовать портреты российского военного. Боец присутствовал на занятии и во время рисования рассказывал детям о своем участии в войне против Украины.

россияне проверяют телефоны школьников на оккупированных территориях - ЦНС25.09.25, 04:58 • 5292 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Донецк