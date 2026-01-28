$42.960.17
15:19 • 3946 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 6820 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 6138 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 18133 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 20117 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 25601 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 29866 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28268 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25630 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28394 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
В Одеській області зняли тимчасові обмеження руху через складні погодні умови

Київ • УНН

 • 110 перегляди

В Одеській області з 18:00 28 січня знято тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на трасі М-13. Це стало можливим завдяки стабілізації погодних умов.

В Одеській області зняли тимчасові обмеження руху через складні погодні умови

В Одеській області відновили рух транспорту на ділянці траси М-13, який тимчасово обмежували через складні погодні умови. Про це повідомляє Агенство відновлення, пише УНН.

Сьогодні, 28 січня, з 18:00 знято тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) км 157+052 - км 254+068 в Одеській області

- йдеться у повідомленні.

Наразі погода стабілізувалась, зокрема припинення інтенсивних опадів, підвищення температури повітря та покращення видимості дозволили відновити безпечний рівень проїзду.

Просимо водіїв бути уважними та обережними під час руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів

- додали в Агенстві відновлення.

Нагадаємо

Обмеження руху було введено у звʼязку зі складними погодними умовами: інтенсивними опадами у вигляді дощу за мінусової температури повітря, що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху. 

Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться28.01.26, 16:19 • 18125 переглядiв

Ольга Розгон

