В Одеській області зняли тимчасові обмеження руху через складні погодні умови

В Одеській області відновили рух транспорту на ділянці траси М-13, який тимчасово обмежували через складні погодні умови. Про це повідомляє Агенство відновлення, пише УНН.

Сьогодні, 28 січня, з 18:00 знято тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів) км 157+052 - км 254+068 в Одеській області - йдеться у повідомленні.

Наразі погода стабілізувалась, зокрема припинення інтенсивних опадів, підвищення температури повітря та покращення видимості дозволили відновити безпечний рівень проїзду.

Просимо водіїв бути уважними та обережними під час руху, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, не здійснювати ризикованих маневрів - додали в Агенстві відновлення.

Нагадаємо

Обмеження руху було введено у звʼязку зі складними погодними умовами: інтенсивними опадами у вигляді дощу за мінусової температури повітря, що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху.

