15:19
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 64281 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14
В Одесской области сняли временные ограничения движения из-за сложных погодных условий

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Одесской области с 18:00 28 января снят временный запрет движения для всех видов транспорта на трассе М-13. Это стало возможным благодаря стабилизации погодных условий.

В Одесской области сняли временные ограничения движения из-за сложных погодных условий

В Одесской области возобновили движение транспорта на участке трассы М-13, который временно ограничивали из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Агентство восстановления, пишет УНН.

Сегодня, 28 января, с 18:00 снят временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев) км 157+052 - км 254+068 в Одесской области

- говорится в сообщении.

Сейчас погода стабилизировалась, в частности прекращение интенсивных осадков, повышение температуры воздуха и улучшение видимости позволили восстановить безопасный уровень проезда.

Просим водителей быть внимательными и осторожными во время движения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не совершать рискованных маневров

- добавили в Агентстве восстановления.

Напомним

Ограничение движения было введено в связи со сложными погодными условиями: интенсивными осадками в виде дождя при минусовой температуре воздуха, что создает повышенную опасность для участников дорожного движения. 

Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется28.01.26, 16:19 • 18198 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Дожди в Украине
Кишинёв
Одесская область
Кропивницкий