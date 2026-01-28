В Одесской области сняли временные ограничения движения из-за сложных погодных условий

В Одесской области возобновили движение транспорта на участке трассы М-13, который временно ограничивали из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Агентство восстановления, пишет УНН.

Сегодня, 28 января, с 18:00 снят временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев) км 157+052 - км 254+068 в Одесской области - говорится в сообщении.

Сейчас погода стабилизировалась, в частности прекращение интенсивных осадков, повышение температуры воздуха и улучшение видимости позволили восстановить безопасный уровень проезда.

Просим водителей быть внимательными и осторожными во время движения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не совершать рискованных маневров - добавили в Агентстве восстановления.

Напомним

Ограничение движения было введено в связи со сложными погодными условиями: интенсивными осадками в виде дождя при минусовой температуре воздуха, что создает повышенную опасность для участников дорожного движения.

Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется