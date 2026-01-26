В Одесі через аварію на енергетичному обладнанні знеструмлено кілька районів

26 січня, через аварійну ситуацію на енергетичному обладнанні тимчасово знеструмлені кілька районів міста, можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі, пише УНН.

Сьогодні, 26 січня, о 18:15 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Тимчасово без світла залишилися мешканці Одеського району, зокрема Пересипського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси - йдеться у повідомленні.

Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському та Пересипському районах м.Одеса.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

