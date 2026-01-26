В Одесі через аварію на енергетичному обладнанні знеструмлено кілька районів
Київ • УНН
26 січня в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні, що призвела до тимчасового знеструмлення кількох районів та можливих перебоїв з водопостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням.
26 січня, через аварійну ситуацію на енергетичному обладнанні тимчасово знеструмлені кілька районів міста, можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі, пише УНН.
Сьогодні, 26 січня, о 18:15 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Тимчасово без світла залишилися мешканці Одеського району, зокрема Пересипського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси
Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському та Пересипському районах м.Одеса.
Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.
