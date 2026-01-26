$43.140.03
17:23 • 2700 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 9460 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 12488 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 18594 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19395 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 33616 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23703 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45873 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22106 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41194 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Одесі через аварію на енергетичному обладнанні знеструмлено кілька районів

Київ • УНН

 • 74 перегляди

26 січня в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні, що призвела до тимчасового знеструмлення кількох районів та можливих перебоїв з водопостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням.

В Одесі через аварію на енергетичному обладнанні знеструмлено кілька районів

26 січня, через аварійну ситуацію на енергетичному обладнанні тимчасово знеструмлені кілька районів міста, можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі, пише УНН.

Сьогодні, 26 січня, о 18:15 сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Тимчасово без світла залишилися мешканці Одеського району, зокрема Пересипського, Приморського та Хаджибейського районів Одеси

- йдеться у повідомленні.

Через аварійне  відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському та Пересипському районах м.Одеса.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

На Одещині через погіршення погоди закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання - ОВА26.01.26, 20:05 • 656 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Одеса