В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов

26 января из-за аварийной ситуации на энергетическом оборудовании временно обесточены несколько районов города, возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, пишет УНН.

Сегодня, 26 января, в 18:15 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Временно без света остались жители Одесского района, в частности Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы - говорится в сообщении.

Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Приморском и Пересыпском районах г. Одесса.

Отмечается, что энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

