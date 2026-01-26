В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 2750 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 9610 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 12539 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 18654 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 19420 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 33641 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23720 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45903 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22111 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41206 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 31234 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38249 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 27139 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11782 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 18959 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 1490 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 9610 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 33641 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45903 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38282 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 1546 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 5546 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 6300 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11807 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ЧатГПТ

В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

26 января в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, что привело к временному обесточиванию нескольких районов и возможным перебоям с водоснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением.

В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов

26 января из-за аварийной ситуации на энергетическом оборудовании временно обесточены несколько районов города, возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, пишет УНН.

Сегодня, 26 января, в 18:15 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Временно без света остались жители Одесского района, в частности Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы

- говорится в сообщении.

Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Приморском и Пересыпском районах г. Одесса.

Отмечается, что энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

В Одесской области из-за ухудшения погоды учебным заведениям рекомендовали перейти на дистанционное обучение - ОВА26.01.26, 20:05 • 710 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Одесса