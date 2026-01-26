В Одессе из-за аварии на энергетическом оборудовании обесточены несколько районов
Киев • УНН
26 января в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, что привело к временному обесточиванию нескольких районов и возможным перебоям с водоснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением.
26 января из-за аварийной ситуации на энергетическом оборудовании временно обесточены несколько районов города, возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, пишет УНН.
Сегодня, 26 января, в 18:15 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Временно без света остались жители Одесского района, в частности Пересыпского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы
Из-за аварийного отключения энергоснабжения могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Приморском и Пересыпском районах г. Одесса.
Отмечается, что энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
