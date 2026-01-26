В Одесской области из-за ухудшения погоды учебным заведениям рекомендовали перейти на дистанционное обучение - ОВА

В связи с резким ухудшением погодных условий в Одесской области учреждениям образования рекомендовано завтра, 27 января, перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Речь идет о снижении температуры воздуха, налипании мокрого снега и гололедице.

По словам главы ОВА, он подписал соответствующее письмо с рекомендациями для образовательных учреждений региона.

Отмечается, что рекомендация касается детских садов, школ, учреждений внешкольного образования, а также профессиональных, предвысших и высших учебных заведений.

Олег Кипер также обратился к руководителям общин с просьбой при необходимости организовать дежурные группы в детских садах для детей, родители которых не имеют возможности оставить их дома.

Главной целью таких мероприятий, подчеркнул начальник Одесской ОВА, является обеспечение безопасности детей и педагогов в условиях сложной погоды.

Добавим

27 января в Украине ожидаются значительные температурные контрасты от +6°C на западе до -9°C на востоке, сильный ветер и осадки. В Киеве прогнозируется гололед, а с 30 января ожидается похолодание до умеренных и сильных морозов.