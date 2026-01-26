Прогноз погоди на 27 січня: в Україні очікуються температурні контрасти та сильний вітер
Київ • УНН
27 січня в Україні очікуються значні температурні контрасти від +6°C на заході до -9°C на сході, сильний вітер та опади. У Києві прогнозується ожеледь, а з 30 січня очікується похолодання до помірних та сильних морозів.
Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на найближчу добу, попередивши про значну різницю температур у регіонах та складні метеорологічні умови. У більшості областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, що супроводжуватимуться потужними поривами південно-східного вітру. Про це пише УНН.
Деталі
Найтепліша погода 27 січня прогнозується у західних областях, де позначки термометрів піднімуться до +1 +6 градусів. На півдні країни очікується +1 +3 градуси, у Криму повітря прогріється до +6, проте на Запоріжжі триматиметься мороз у межах -2 -5 градусів. Найхолоднішим регіоном залишиться схід України, де нічні та денні температури становитимуть -5 -9 градусів.
У центральних областях температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Північні регіони продемонструють неоднорідну картину: на Житомирщині та Київщині очікується близько нуля, тоді як на Чернігівщині та Сумщині буде холодніше – до -3 -6 градусів. По всій території країни, крім сходу, пройдуть опади, а сильний вітер буде помірним лише на заході.
Ожеледь у столиці та подальші зміни погоди
У Києві 27 січня прогнозується мокрий сніг або льодяний дощ, що створює високу ймовірність виникнення ожеледі на дорогах. Температурний режим у столиці як вдень, так і вночі коливатиметься в межах -1 -4 градусів на тлі рвучкого південно-східного вітру.
Вже 28-29 січня по всій Україні в денні години очікується тимчасове потепління з переважанням плюсової температури. Проте цей період буде короткочасним: з 30 січня розпочнеться суттєве похолодання. Синоптики прогнозують повернення помірних, а подекуди і сильних морозів, які триматимуться орієнтовно до 4 лютого.
