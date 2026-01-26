Прогноз погоди на 27 січня: в Україні очікуються температурні контрасти та сильний вітер

$43.140.03
50.650.13
ukru
Ексклюзив
11:57 • 1252 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 4468 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 10140 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 23104 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 14783 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 27013 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 20719 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26743 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36457 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30402 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 17959 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 20848 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 17489 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 14158 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 11807 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 4468 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 23105 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 14405 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 27013 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 106905 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Родріго Дутерте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Філіппіни
Реклама
УНН Lite
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 1106 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 29114 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 28769 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 44855 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 44738 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Економіст (журнал)

Прогноз погоди на 27 січня: в Україні очікуються температурні контрасти та сильний вітер

Київ • УНН

 • 8 перегляди

27 січня в Україні очікуються значні температурні контрасти від +6°C на заході до -9°C на сході, сильний вітер та опади. У Києві прогнозується ожеледь, а з 30 січня очікується похолодання до помірних та сильних морозів.

Прогноз погоди на 27 січня: в Україні очікуються температурні контрасти та сильний вітер

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на найближчу добу, попередивши про значну різницю температур у регіонах та складні метеорологічні умови. У більшості областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, що супроводжуватимуться потужними поривами південно-східного вітру. Про це пише УНН.

Деталі

Найтепліша погода 27 січня прогнозується у західних областях, де позначки термометрів піднімуться до +1 +6 градусів. На півдні країни очікується +1 +3 градуси, у Криму повітря прогріється до +6, проте на Запоріжжі триматиметься мороз у межах -2 -5 градусів. Найхолоднішим регіоном залишиться схід України, де нічні та денні температури становитимуть -5 -9 градусів.

Карта температур у Європі
Карта температур у Європі

У центральних областях температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. Північні регіони продемонструють неоднорідну картину: на Житомирщині та Київщині очікується близько нуля, тоді як на Чернігівщині та Сумщині буде холодніше – до -3 -6 градусів. По всій території країни, крім сходу, пройдуть опади, а сильний вітер буде помірним лише на заході.

Ожеледь у столиці та подальші зміни погоди

У Києві 27 січня прогнозується мокрий сніг або льодяний дощ, що створює високу ймовірність виникнення ожеледі на дорогах. Температурний режим у столиці як вдень, так і вночі коливатиметься в межах -1 -4 градусів на тлі рвучкого південно-східного вітру.

Потужні снігопади та шторми паралізували енергетику та транспорт у Європі26.01.26, 12:12 • 1894 перегляди

Вже 28-29 січня по всій Україні в денні години очікується тимчасове потепління з переважанням плюсової температури. Проте цей період буде короткочасним: з 30 січня розпочнеться суттєве похолодання. Синоптики прогнозують повернення помірних, а подекуди і сильних морозів, які триматимуться орієнтовно до 4 лютого. 

Потужний шторм починає вирувати у США: надзвичайний стан у щонайменше у 16 ​​штатах та Вашингтоні, понад 9000 рейсів скасовано24.01.26, 14:45 • 5236 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Чернігівська область
Крим
Україна
Запоріжжя
Київ