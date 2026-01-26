Прогноз погоды на 27 января: в Украине ожидаются температурные контрасты и сильный ветер

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды на ближайшие сутки, предупредив о значительной разнице температур в регионах и сложных метеорологических условиях. В большинстве областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться мощными порывами юго-восточного ветра. Об этом пишет УНН.

Детали

Самая теплая погода 27 января прогнозируется в западных областях, где отметки термометров поднимутся до +1 +6 градусов. На юге страны ожидается +1 +3 градуса, в Крыму воздух прогреется до +6, однако на Запорожье будет держаться мороз в пределах -2 -5 градусов. Самым холодным регионом останется восток Украины, где ночные и дневные температуры составят -5 -9 градусов.

Карта температур в Европе

В центральных областях температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. Северные регионы продемонстрируют неоднородную картину: на Житомирщине и Киевщине ожидается около нуля, тогда как на Черниговщине и Сумщине будет холоднее – до -3 -6 градусов. По всей территории страны, кроме востока, пройдут осадки, а сильный ветер будет умеренным только на западе.

Гололед в столице и дальнейшие изменения погоды

В Киеве 27 января прогнозируется мокрый снег или ледяной дождь, что создает высокую вероятность возникновения гололеда на дорогах. Температурный режим в столице как днем, так и ночью будет колебаться в пределах -1 -4 градусов на фоне порывистого юго-восточного ветра.

Уже 28-29 января по всей Украине в дневные часы ожидается временное потепление с преобладанием плюсовой температуры. Однако этот период будет кратковременным: с 30 января начнется существенное похолодание. Синоптики прогнозируют возвращение умеренных, а кое-где и сильных морозов, которые будут держаться ориентировочно до 4 февраля.

