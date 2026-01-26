Прогноз погоды на 27 января: в Украине ожидаются температурные контрасты и сильный ветер

$43.140.03
50.650.13
ukru
Эксклюзив
11:57 • 1638 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 5564 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 10535 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 23964 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 15191 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 27634 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20988 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26872 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36565 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30433 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
89%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 18529 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 21439 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 18064 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 14984 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 12427 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 5612 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 23984 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 15004 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 27647 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 107263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Эд Милибэнд
Марк Рютте
Родриго Дутерте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Филиппины
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 1362 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 29299 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 28939 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 45025 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 44894 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
The Economist

Прогноз погоды на 27 января: в Украине ожидаются температурные контрасты и сильный ветер

Киев • УНН

 • 142 просмотра

27 января в Украине ожидаются значительные температурные контрасты от +6°C на западе до -9°C на востоке, сильный ветер и осадки. В Киеве прогнозируется гололедица, а с 30 января ожидается похолодание до умеренных и сильных морозов.

Прогноз погоды на 27 января: в Украине ожидаются температурные контрасты и сильный ветер

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды на ближайшие сутки, предупредив о значительной разнице температур в регионах и сложных метеорологических условиях. В большинстве областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться мощными порывами юго-восточного ветра. Об этом пишет УНН.

Детали

Самая теплая погода 27 января прогнозируется в западных областях, где отметки термометров поднимутся до +1 +6 градусов. На юге страны ожидается +1 +3 градуса, в Крыму воздух прогреется до +6, однако на Запорожье будет держаться мороз в пределах -2 -5 градусов. Самым холодным регионом останется восток Украины, где ночные и дневные температуры составят -5 -9 градусов.

Карта температур в Европе
Карта температур в Европе

В центральных областях температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. Северные регионы продемонстрируют неоднородную картину: на Житомирщине и Киевщине ожидается около нуля, тогда как на Черниговщине и Сумщине будет холоднее – до -3 -6 градусов. По всей территории страны, кроме востока, пройдут осадки, а сильный ветер будет умеренным только на западе.

Гололед в столице и дальнейшие изменения погоды

В Киеве 27 января прогнозируется мокрый снег или ледяной дождь, что создает высокую вероятность возникновения гололеда на дорогах. Температурный режим в столице как днем, так и ночью будет колебаться в пределах -1 -4 градусов на фоне порывистого юго-восточного ветра.

Сильные снегопады и штормы парализовали энергетику и транспорт в Европе26.01.26, 12:12 • 1944 просмотра

Уже 28-29 января по всей Украине в дневные часы ожидается временное потепление с преобладанием плюсовой температуры. Однако этот период будет кратковременным: с 30 января начнется существенное похолодание. Синоптики прогнозируют возвращение умеренных, а кое-где и сильных морозов, которые будут держаться ориентировочно до 4 февраля. 

Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены24.01.26, 14:45 • 5236 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Черниговская область
Крым
Украина
Запорожье
Киев