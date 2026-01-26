На Одещині через погіршення погоди закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання - ОВА

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 1426 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 6066 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 11410 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 17278 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 18784 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32761 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23426 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45104 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21998 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40848 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 30426 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36736 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 26069 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11030 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 18091 перегляди
Публікації
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 6072 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 32764 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45105 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36968 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40849 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 826 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 4816 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 5602 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11106 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34158 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
ChatGPT

На Одещині через погіршення погоди закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання - ОВА

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Одеській області закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання 27 січня через зниження температури, мокрий сніг та ожеледицю. Це стосується всіх освітніх установ, включаючи дитячі садки, школи та виші.

На Одещині через погіршення погоди закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання - ОВА

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов в Одеській області закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Йдеться про зниження температури повітря, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

За словами очільника ОВА, він підписав відповідний лист із рекомендаціями для освітніх установ регіону.

Зазначається, що рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти, а також професійних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів.

Олег Кіпер також звернувся до керівників громад із проханням за потреби організувати чергові групи у дитячих садках для дітей, батьки яких не мають змоги залишити їх удома.

Головною метою таких заходів, наголосив начальник Одеської ОВА, є забезпечення безпеки дітей та педагогів в умовах складної погоди.

Додамо

27 січня в Україні очікуються значні температурні контрасти від +6°C на заході до -9°C на сході, сильний вітер та опади. У Києві прогнозується ожеледь, а з 30 січня очікується похолодання до помірних та сильних морозів.

Андрій Тимощенков

СуспільствоОсвіта
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Україна
Київ