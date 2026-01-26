На Одещині через погіршення погоди закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання - ОВА

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов в Одеській області закладам освіти рекомендовано завтра, 27 січня, перейти на дистанційний формат навчання. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Йдеться про зниження температури повітря, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

За словами очільника ОВА, він підписав відповідний лист із рекомендаціями для освітніх установ регіону.

Зазначається, що рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти, а також професійних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів.

Олег Кіпер також звернувся до керівників громад із проханням за потреби організувати чергові групи у дитячих садках для дітей, батьки яких не мають змоги залишити їх удома.

Головною метою таких заходів, наголосив начальник Одеської ОВА, є забезпечення безпеки дітей та педагогів в умовах складної погоди.

Додамо

27 січня в Україні очікуються значні температурні контрасти від +6°C на заході до -9°C на сході, сильний вітер та опади. У Києві прогнозується ожеледь, а з 30 січня очікується похолодання до помірних та сильних морозів.