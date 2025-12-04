В ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф
Київ • УНН
ОБСЄ готова розгорнути нову місію спостерігачів в Україні для моніторингу майбутнього режиму припинення вогню. Ця місія вимагатиме схвалення всіх 57 держав-членів, включаючи росію та Україну.
Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила про готовність розгорнути нову місію спостерігачів в Україні для моніторингу майбутнього режиму припинення вогню. Про це повідомила чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, на щорічній зустрічі у Відні, пише УНН.
Деталі
Хоча домовленість про припинення вогню ще не досягнута, Валтонен підкреслила, що "ми готові" до такого кроку.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що пріоритетом є підтримка України, але після узгодження припинення вогню "знадобляться формати для його захисту та моніторингу".
"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну04.12.25, 12:55 • 1872 перегляди
Нова місія ОБСЄ вимагатиме схвалення усіх 57 держав-членів, включаючи росію та Україну. Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс визнав, що попередньою місією (2014–2022) не були задоволені ані Київ, ані москва.
За словами Кассіса, позиція України дещо змінилася, і Київ був би "вдячний за моніторингову роль ОБСЄ, якщо до цього дійде".
Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність розглянути можливу роль ОБСЄ вже у післяконфліктний період.
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей04.12.25, 01:34 • 6898 переглядiв