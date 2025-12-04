В ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф

Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила про готовність розгорнути нову місію спостерігачів в Україні для моніторингу майбутнього режиму припинення вогню. Про це повідомила чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, на щорічній зустрічі у Відні, пише УНН.

Деталі

Хоча домовленість про припинення вогню ще не досягнута, Валтонен підкреслила, що "ми готові" до такого кроку.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що пріоритетом є підтримка України, але після узгодження припинення вогню "знадобляться формати для його захисту та моніторингу".

Нова місія ОБСЄ вимагатиме схвалення усіх 57 держав-членів, включаючи росію та Україну. Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс визнав, що попередньою місією (2014–2022) не були задоволені ані Київ, ані москва.

За словами Кассіса, позиція України дещо змінилася, і Київ був би "вдячний за моніторингову роль ОБСЄ, якщо до цього дійде".

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність розглянути можливу роль ОБСЄ вже у післяконфліктний період.

