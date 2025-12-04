$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 17334 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 12167 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 13942 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 14993 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 24803 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 41310 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35537 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45503 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 60687 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф

Київ • УНН

 • 178 перегляди

ОБСЄ готова розгорнути нову місію спостерігачів в Україні для моніторингу майбутнього режиму припинення вогню. Ця місія вимагатиме схвалення всіх 57 держав-членів, включаючи росію та Україну.

В ОБСЄ заявили про готовність моніторити майбутнє припинення вогню між Україною та рф

Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила про готовність розгорнути нову місію спостерігачів в Україні для моніторингу майбутнього режиму припинення вогню. Про це повідомила чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, на щорічній зустрічі у Відні, пише УНН.

Деталі

Хоча домовленість про припинення вогню ще не досягнута, Валтонен підкреслила, що "ми готові" до такого кроку.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що пріоритетом є підтримка України, але після узгодження припинення вогню "знадобляться формати для його захисту та моніторингу".

"Якщо є шанс за столом переговорів, він має бути головним": у МЗС перед переговорами у США заявили про прихильність використати будь-яку можливість завершити війну04.12.25, 12:55 • 1872 перегляди

Нова місія ОБСЄ вимагатиме схвалення усіх 57 держав-членів, включаючи росію та Україну. Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс визнав, що попередньою місією (2014–2022) не були задоволені ані Київ, ані москва.

За словами Кассіса, позиція України дещо змінилася, і Київ був би "вдячний за моніторингову роль ОБСЄ, якщо до цього дійде".

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність розглянути можливу роль ОБСЄ вже у післяконфліктний період.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей04.12.25, 01:34 • 6898 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Відень
Швейцарія
Фінляндія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ