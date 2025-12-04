В ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о готовности развернуть новую миссию наблюдателей в Украине для мониторинга будущего режима прекращения огня. Об этом сообщила действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, на ежегодной встрече в Вене, пишет УНН.

Детали

Хотя договоренность о прекращении огня еще не достигнута, Валтонен подчеркнула, что "мы готовы" к такому шагу.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что приоритетом является поддержка Украины, но после согласования прекращения огня "понадобятся форматы для его защиты и мониторинга".

Новая миссия ОБСЕ потребует одобрения всех 57 государств-членов, включая Россию и Украину. Швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис признал, что предыдущей миссией (2014–2022) не были удовлетворены ни Киев, ни Москва.

По словам Кассиса, позиция Украины несколько изменилась, и Киев был бы "благодарен за мониторинговую роль ОБСЕ, если до этого дойдет".

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости рассмотреть возможную роль ОБСЕ уже в постконфликтный период.

