В ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ

12:31 • 6652 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 17103 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12049 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 13805 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 14858 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 24719 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41191 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35516 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45489 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 60582 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 23428 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 30485 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 15345 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 15703 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 11377 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 11590 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 17084 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 30750 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 60571 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 51951 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Бельгия
Китай
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 886 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 15903 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 23344 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 68156 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 71178 просмотра
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

В ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ

Киев • УНН

 • 80 просмотра

ОБСЕ готова развернуть новую миссию наблюдателей в Украине для мониторинга будущего режима прекращения огня. Эта миссия потребует одобрения всех 57 государств-членов, включая Россию и Украину.

В ОБСЕ заявили о готовности мониторить будущее прекращение огня между Украиной и РФ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о готовности развернуть новую миссию наблюдателей в Украине для мониторинга будущего режима прекращения огня. Об этом сообщила действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, на ежегодной встрече в Вене, пишет УНН.

Детали

Хотя договоренность о прекращении огня еще не достигнута, Валтонен подчеркнула, что "мы готовы" к такому шагу.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что приоритетом является поддержка Украины, но после согласования прекращения огня "понадобятся форматы для его защиты и мониторинга".

"Если есть шанс за столом переговоров, он должен быть главным": в МИД перед переговорами в США заявили о приверженности использовать любую возможность завершить войну04.12.25, 12:55 • 1844 просмотра

Новая миссия ОБСЕ потребует одобрения всех 57 государств-членов, включая Россию и Украину. Швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис признал, что предыдущей миссией (2014–2022) не были удовлетворены ни Киев, ни Москва.

По словам Кассиса, позиция Украины несколько изменилась, и Киев был бы "благодарен за мониторинговую роль ОБСЕ, если до этого дойдет".

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о необходимости рассмотреть возможную роль ОБСЕ уже в постконфликтный период.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей04.12.25, 01:34 • 6886 просмотров

Степан Гафтко

