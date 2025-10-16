В Нафтогазі розповіли, як відновлюють пошкоджені російськими обстрілами газові об’єкти

Фахівці Нафтогазу ще не мають доступу до деяких об’єктів, які були серйозно пошкоджені російськими обстрілами. Коли вони зможуть зайти на них, то розпочнуть роботи по їх відновленню, повідомила заступниця голови наглядової ради "Нафтогаз" Наталія Бойко під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

3 жовтня, під час підготовки до цього опалювального сезону, відбулася напевно взагалі найбільша в історії атака на газову інфраструктуру. Цифри в медіа вже ходили, я не буду їх на жаль спростовувати. Що робить Нафтогаз. Коли я виїжджала сюди на нашу дискусію, деякі наші об’єкти ще палали і не на всі об’єкти наші фахівці мали доступ - повідомила Бойко.

За словами Бойко, коли фахівці отримають доступ до об’єктів, вони почнуть працювати над відновленням його функціональності.

"Як тільки наші фахівці отримають доступ, вони працюють над відновленням цих об’єктів, ми дивимось, що можна зробити. Як можна змінити логіку функціонування, яке обладнання можна перемістити, поєднати, що можна з цим зробити" - зазначила Наталія Бойко.

Бойко також додала, що Нафтогаз має власне накопичене обладнання, а також отримує допомогу від партнерів.

"Як і в колег, в нас є накопичене обладнання, ми дякуємо партнерам, які допомагають нам поповнювати склади обладнання. Пріоритет – повернути кожний видобутий куб назад в систему", - наголосила вона.

Доповнення

Нафтогаз докладає зусиль та веде переговори з партнерами, щоб збільшити імпорт газу та успішно пережити опалювальний сезон. Зокрема над цим працює українська делегація у Вашингтоні, яку очолює прем’єрка Юлія Свириденко.