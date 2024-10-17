В листопаді Україна представить Формулу миру з 10 пунктів і поділиться нею з росією - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував представлення документу мирної Формули у листопаді на Саміті миру. Україна поділиться цим планом з усіма країнами.
Україна представить документ мирної Формули з 10 пунктів у листопаді, з якою поділиться з усіма країнами, включно з росією, на Саміті миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської Ради, передає УНН.
Цього літа ми провели Саміт миру, понад 100 країн та міжнародних. Організацій підтримали його. У нас є дорога для відновлення справедливого миру в рамках хартії ООН
Він нагадав, що на Саміті Україна оголосила, що буде наближатись до закінчення війни.
В нас є рамкова програма для відновлення миру. У нас відбулось 4 зустрічі по Мирній формулі, сьогодні відбувається 5. В листопаді ми надамо повний документ, який оснований на Формулі 10 пунктів. Ми поділимось нею з усіма, включно з росією на Саміті миру
За його словами, відповідь як примусити росію до миру знаходиться у мирному плані.
Нагадаємо
У четвер, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради, де представив План перемоги. Він вказав, що Україна розраховує на підтримку ЄС. За словами лідера держави, План перемоги захистить не лише Україну.