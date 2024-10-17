В ноябре Украина представит Формулу мира из 10 пунктов и поделится ею с россией - Зеленский

Украина представит документ мирной Формулы из 10 пунктов в ноябре, с которой поделится со всеми странами, включая россию, на Саммите мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Совета, передает УНН.

Этим летом мы провели Саммит мира, более 100 стран и международных. Организаций поддержали его. У нас есть дорога для восстановления справедливого мира в рамках хартии ООН - сказал Зеленский.

Он напомнил, что на Саммите Украина объявила, что будет приближаться к окончанию войны.

У нас есть рамочная программа для восстановления мира. У нас состоялось 4 встречи по мирной формуле, сегодня происходит 5. В ноябре мы предоставим полный документ, который основан на Формуле 10 пунктов. Мы поделимся ею со всеми, включая россию на Саммите мира - добавил Президент

По его словам, ответ как принудить россию к миру находится в мирном плане.

Напомним

В четверг, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского Совета, где представил План победы. Он указал, что Украина рассчитывает на поддержку ЕС. По словам лидера государства, План победы защитит не только Украину.